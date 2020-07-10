Попова: для детей должна быть специальная вакцина от коронавируса
- РИА Новости
«Должна быть специальная вакцина для детей, для которой должны быть соблюдены особые требования по безопасности. Пока такая работа только начинается. Сказать, что вакцина для детей будет в ближайшем будущем или в этом году, было бы, наверное, преждевременно», — приводит РИА Новости слова Поповой.
Она отметила, что у детей, переболевших коронавирусной инфекцией, формируется иммунитет к ней.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что работа по созданию вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 ведётся в соответствии с графиком.