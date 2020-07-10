Попова: для детей должна быть специальная вакцина от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что для детей должна быть специальная вакцина от коронавирусной инфекцией COVID-19, работа над ней только начинается.

«Должна быть специальная вакцина для детей, для которой должны быть соблюдены особые требования по безопасности. Пока такая работа только начинается. Сказать, что вакцина для детей будет в ближайшем будущем или в этом году, было бы, наверное, преждевременно», — приводит РИА Новости слова Поповой.

Она отметила, что у детей, переболевших коронавирусной инфекцией, формируется иммунитет к ней.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что работа по созданию вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 ведётся в соответствии с графиком.