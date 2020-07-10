Попова: для детей должна быть специальная вакцина от коронавируса

Короткая ссылка
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что для детей должна быть специальная вакцина от коронавирусной инфекцией COVID-19, работа над ней только начинается.
Попова: для детей должна быть специальная вакцина от коронавируса
  • РИА Новости

«Должна быть специальная вакцина для детей, для которой должны быть соблюдены особые требования по безопасности. Пока такая работа только начинается. Сказать, что вакцина для детей будет в ближайшем будущем или в этом году, было бы, наверное, преждевременно», — приводит РИА Новости слова Поповой.

Она отметила, что у детей, переболевших коронавирусной инфекцией, формируется иммунитет к ней.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что работа по созданию вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 ведётся в соответствии с графиком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить