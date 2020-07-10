Голикова рассказала о ходе разработки вакцины от коронавируса

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что работа по созданию вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 ведётся в соответствии с графиком.

Слова вице-премьера опубликованы на сайте правительства России.

Голикова отметила, что российские специалисты очень стараются подготовить вакцину от коронавируса к «новому эпидсезону».

По её словам, работа активно ведётся большим количеством российских учреждений и коммерческим сектором.

«Здесь информация даётся, мы пока идём в графике, который был утверждён правительством», — сказала она.

Ранее в Минобороны сообщили, что в России начали финальную стадию испытаний вакцины от коронавируса.