Голикова рассказала о ходе разработки вакцины от коронавируса

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Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что работа по созданию вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 ведётся в соответствии с графиком.
Голикова рассказала о ходе разработки вакцины от коронавируса
  • РИА Новости

Слова вице-премьера опубликованы на сайте правительства России.

Голикова отметила, что российские специалисты очень стараются подготовить вакцину от коронавируса к «новому эпидсезону».

По её словам, работа активно ведётся большим количеством российских учреждений и коммерческим сектором. 

«Здесь информация даётся, мы пока идём в графике, который был утверждён правительством», — сказала она.

Ранее в Минобороны сообщили, что в России начали финальную стадию испытаний вакцины от коронавируса.

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