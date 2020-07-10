В России начали финальную стадию испытаний вакцины от коронавируса

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В России началась завершающая стадия клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, которые проводят Национальный исследовательский центр им. Гамалеи и Минобороны России.
В России начали финальную стадию испытаний вакцины от коронавируса
  • © РИА Новости / Денис Абрамов

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на российское Минобороны.

Отмечается, что 15 июля первую группу добровольцев, участвующих в испытаниях, после сдачи контрольных анализов планируется выписать.

В военном ведомстве сообщили, что на данный момент «жалоб на самочувствие, негативных реакций или нежелательных явлений не отмечается».

13 июля, второй группе добровольцев, «на которых проводится исследование эффективности и иммуногенности вакцины, будет введен второй компонент вакцины от коронавируса».

«Бустерная схема вакцинации, предусмотренная для второй группы добровольцев, позволяет закрепить иммунитет и обеспечить увеличение его продолжительности», — пояснили в Минобороны.

В ведомстве рассказали, что сведения, полученные во время исследования «свидетельствуют о формировании у добровольцев первой и второй групп иммунного ответа на введение вакцины от коронавируса COVID-19».

Ранее сообщалось, что у добровольцев, участвующих в испытаниях вакцины от коронавируса, разработанной Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, не наблюдается осложнений или побочных реакций.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину, что в конце июля исследования вакцины от COVID-19 будут завершены

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