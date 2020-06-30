Шойгу доложил Путину о ситуации с вакциной от коронавируса
- РИА Новости
«Продолжается совместно с Институтом имени Н.Ф. Гамалеи работа над созданием вакцины от новой коронавирусной инфекции», — сказал министр.
Он отметил, что с 18 июня на базе военного госпиталя им. Н.Н. Бурденко проводятся испытания вакцины на 38 добровольцах.
«До конца июля исследования будут завершены», — сообщил Шойгу.
В настоящее время в России проходят испытания вакцины, созданной НИЦ имени Гамалеи и Минобороны.
Представители двух групп добровольцев, участвующих в испытании, ранее рассказали о своём самочувствии.