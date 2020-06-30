Шойгу доложил Путину о ситуации с вакциной от коронавируса

Минобороны и Институт имени Н.Ф. Гамалеи в конце июля завершат исследования вакцины от COVID-19. Об этом доложил министр обороны России Сергей Шойгу российскому лидеру Владимиру Путину.

«Продолжается совместно с Институтом имени Н.Ф. Гамалеи работа над созданием вакцины от новой коронавирусной инфекции», — сказал министр.

Он отметил, что с 18 июня на базе военного госпиталя им. Н.Н. Бурденко проводятся испытания вакцины на 38 добровольцах.

«До конца июля исследования будут завершены», — сообщил Шойгу.

В настоящее время в России проходят испытания вакцины, созданной НИЦ имени Гамалеи и Минобороны.

Представители двух групп добровольцев, участвующих в испытании, ранее рассказали о своём самочувствии.