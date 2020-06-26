Участники испытаний вакцины от коронавируса рассказали о самочувствии

Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.

Как пишет газета «Красная звезда», добровольцы находятся под наблюдением специалистов госпиталя имени Н.Н. Бурденко.

«Как мне ввели вакцину, я даже не почувствовал — будто обычный укол в плечо. Никаких симптомов нет — температура нормальная, 36,6 °C. Даже голова не болит», — отметил доброволец Сергей.

Ещё один участник испытаний вакцины, Николай, подтвердил, что не ощутил никаких изменений в самочувствии.

«Ожидалось, что давление поднимется, температура, но ничего подобного не было», — сказал он.

Другой доброволец, Юрий, также рассказал, что вакцина не сказалась на его самочувствии.

Анестезиолог-реаниматолог филиала ГВКГ имени Бурденко Олег Чихляев сообщил, что у участников испытаний не наблюдается побочных реакций на вакцину, на состояние здоровья они не жалуются.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что первый этап испытаний вакцины от коронавируса на добровольцах будет завершён в течение ближайшего месяца.