Мурашко назвал срок окончания первых испытаний вакцины от коронавируса
- РИА Новости
«В России сейчас начаты испытания вакцины от коронавируса на добровольцах, первый этап будет завершён в течение ближайшего месяца», — приводит РИА Новости его слова на встрече сопредседателей межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Россия — Венгрия.
Мурашко также добавил, что в настоящее время завершаются клинические испытания ещё нескольких вакцин.
Ранее Минобороны России сообщило о введении вакцины против коронавируса второй группе добровольцев из 20 человек.
Доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.