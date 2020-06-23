Мурашко назвал срок окончания первых испытаний вакцины от коронавируса

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Первый этап испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах планируется завершить в течение ближайшего месяца, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Мурашко назвал срок окончания первых испытаний вакцины от коронавируса
  • РИА Новости

«В России сейчас начаты испытания вакцины от коронавируса на добровольцах, первый этап будет завершён в течение ближайшего месяца»,  — приводит РИА Новости его слова на встрече сопредседателей межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Россия — Венгрия.

Мурашко также добавил, что в настоящее время завершаются клинические испытания ещё нескольких вакцин.

Ранее Минобороны России сообщило о введении вакцины против коронавируса второй группе добровольцев из 20 человек.

Доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.

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