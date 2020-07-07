У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций

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У добровольцев, участвующих в испытаниях вакцины от коронавируса, разработанной Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, не наблюдается осложнений или побочных реакций.
У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций
  • Reuters

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«По прошествии двух недель с момента вакцинации состояние здоровья участников испытаний вакцины от коронавируса... стабильно хорошее, осложнений или побочных реакций нет», — говорится в заявлении.

Все добровольцы находятся под постоянным динамическим наблюдением медицинских специалистов — им регулярно измеряют давление, пульс, температуру, проводят аускультацию и лабораторные исследования «для изучения интенсивности гуморального иммунного ответа», а также осматривают место введения препарата.

На следующей неделе, на 21 сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину, что в конце июля исследования вакцины от COVID-19 будут завершены

Вирусолог Павел Волчков в беседе с газетой «Известия» оценил вероятность второй волны COVID-19 в Москве.

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