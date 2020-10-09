Названа дата регистрации второй российской вакцины от коронавируса
- РИА Новости
Об этом заявил гендиректор центра Ринат Максютов в интервью сайту стопкоронавирус.рф.
«Планируемая дата регистрации вакцины «ЭпиВакКорона» — 15 октября 2020 года», — сказал он.
По его словам, вакцина прошла две стадии клинических испытаний, ни у одного из добровольцев не были зафиксированы «серьёзные неблагоприятные явления».
Отмечается, что документы для регистрации препарата поданы в Министерство здравоохранения России.
Ранее Максютов заявил, что производство вакцины планируется начать в ноябре.