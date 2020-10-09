Названа дата регистрации второй российской вакцины от коронавируса

Вторая российская вакцина от коронавируса, разрабатываемая центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», как ожидается, будет зарегистрирована 15 октября.

Об этом заявил гендиректор центра Ринат Максютов в интервью сайту стопкоронавирус.рф.

«Планируемая дата регистрации вакцины «ЭпиВакКорона» — 15 октября 2020 года», — сказал он.

По его словам, вакцина прошла две стадии клинических испытаний, ни у одного из добровольцев не были зафиксированы «серьёзные неблагоприятные явления».

Отмечается, что документы для регистрации препарата поданы в Министерство здравоохранения России.

Ранее Максютов заявил, что производство вакцины планируется начать в ноябре.