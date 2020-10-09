Названа дата регистрации второй российской вакцины от коронавируса

Короткая ссылка
Вторая российская вакцина от коронавируса, разрабатываемая центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», как ожидается, будет зарегистрирована 15 октября. 
Названа дата регистрации второй российской вакцины от коронавируса
  • РИА Новости

Об этом заявил гендиректор центра Ринат Максютов в интервью сайту стопкоронавирус.рф.

«Планируемая дата регистрации вакцины «ЭпиВакКорона» — 15 октября 2020 года», — сказал он. 

По его словам, вакцина прошла две стадии клинических испытаний, ни у одного из добровольцев не были зафиксированы «серьёзные неблагоприятные явления».

Отмечается, что документы для регистрации препарата поданы в Министерство здравоохранения России.

Ранее Максютов заявил, что производство вакцины планируется начать в ноябре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить