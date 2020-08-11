«Спутник V»: Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19

Во вторник, 11 августа, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Об этом сообщил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что одна из его дочерей испытала препарат на себе. Глава государства поздравил всех специалистов, участвовавших в разработке вакцины. По его словам, они сделали «очень важный шаг для всего мира». Также стало известно, что вакцина получила название в честь первого искусственного спутника Земли — «Спутник V». Ожидается, что в гражданский оборот препарат поступит 1 января 2021 года.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом на совещании с членами правительства о ходе подготовки образовательных организаций к началу нового учебного года сообщил президент Владимир Путин.

«Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», — заявил Путин.

Глава государства отметил, что отечественная вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи, сделана на базе аденовирусных векторов и формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет.

«Я это тоже хорошо очень знаю, поскольку одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Я думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первого укола, после первой прививки, температура была у неё 38, на следующий день — 37 с небольшим и всё. После второго укола, второй прививки, тоже температура немного поднялась, но потом сошла на нет. Чувствует себя хорошо — и титры высокие», — пояснил российский лидер.

Владимир Путин поздравил директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга, всех его коллег, участвовавших в создании вакцины от COVID-19, а также пожелал успеха всем остальным отечественным специалистам, которые ведут разработки в этой сфере.

«Мы должны быть благодарны тем, кто сделал этот первый шаг — очень важный. Очень важный для нашей страны, вообще для всего мира. Надеюсь, что мы сможем в ближайшее время начать массовый выпуск — вот что важно — массовый выпуск этого препарата, с тем чтобы все, кто хочет (это, конечно, должно быть сделано исключительно добровольно, я уже говорил на этот счёт неоднократно), могли бы воспользоваться разработками и достижениями наших специалистов, наших учёных», — пояснил президент России.

Он также выразил надежду, что у «коллег за рубежом тоже работа будет двигаться» и на мировом рынке появится достаточно много препаратов, которые можно будет использовать.

© Минздрав России

В свою очередь, министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что вакцина пока будет производиться на двух площадках — в Центре Гамалеи и в компании «Биннофарм». По его словам, Российский фонд прямых инвестиций работает над продвижением вакцины за рубежом — интерес уже проявляет ряд стран. Глава Минздрава также назвал тех, кто первыми пройдёт вакцинацию от коронавируса.

«Параллельно начнётся поэтапное применение вакцины в гражданском обороте, и прежде всего считаем необходимым предложить вакцинацию тем, чья работа связана с общением с инфицированными людьми (это медицинские работники), и тем, от кого зависит здоровье детей (это наши учителя)», — сказал он.

В то же время пресс-служба АФК «Система», в которую входит «Биннофарм», сообщила, что массовое производство планируется запустить к концу 2020 года. Как отметили в Минздраве, в гражданский оборот вакцина поступит 1 января 2021 года, при этом препарат сформирует иммунитет сроком до двух лет.

РФПИ и НИЦ им. Гамалеи также запустили информационный сайт о вакцине против COVID-19, которая получила название «Спутник V» в честь первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

«Спутник-1» активизировал космические исследования во всём мире. Новая российская вакцина от COVID-19 создала так называемый момент «Спутника» для мирового сообщества. Благодаря этому сравнению вакцина получила название «Спутник V», — говорится на сайте.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев также рассказал, что третья фаза испытаний российской вакцины начнётся 12 августа и пройдёт в том числе за рубежом. По его словам, уже получены предварительные заявки от 20 стран на приобретение более 1 млрд доз вакцины. Кроме того, он сообщил о хорошей подготовленности России ко второй волне распространения коронавирусной инфекции.

«Нам очень важно подготовиться к тому, что вирус проходит волнами. Мы рассчитываем, что вакцинация пройдёт уже в октябре, это позволит нам предотвратить вторую волну вируса. У нас уже есть очень хорошие лекарственные препараты, системы тестирования, поэтому мы считаем, что мы хорошо подготовлены ко второй волне», — цитирует его ТАСС.

«Это достижение станет спасением многих человеческих жизней»

На сообщение о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса отреагировали во Всемирной организации здравоохранения. По словам официального представителя ВОЗ Тарика Язаревича, эксперты организации должны выяснить, насколько российская разработка соответствует международным стандартам и является безопасной.

«Мы находимся в контакте с российскими властями. Дискуссия идёт о возможной преквалификации вакцины», — цитирует его РИА Новости.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с RT назвал «большим достижением» регистрацию российской вакцины. Теперь, по его словам, необходим благоприятный итог завершения третьей фазы испытаний, которая начнётся 12 августа.

«Я слышал от коллег, что уже 1 января вакцина может войти в оборот, если третья фаза даст благоприятный результат, не будет ничего плохого у прививаемых и будет доказана эффективность этой вакцины... Увеличивается коллективный иммунитет, будет вакцина: в итоге мы избавимся от угрозы коронавирусной инфекции», — сказал Альтштейн.

Как отметил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, Россия была и остаётся законодателем по вакцинации и иммунопрофилактике.

«Наш научный потенциал в этом направлении очень перспективный, он настолько велик, что это достижение станет спасением многих человеческих жизней», — заявил RT Огуль.

Статистика по COVID-19

В России впервые с 23 апреля за день выявили менее 5 тыс. случаев новых случаев COVID-19 — 4945 случаев в 84 регионах РФ. По сообщению оперштаба, в 28,3% из них у людей не было клинических проявлений коронавирусной инфекции. В предшествующие этому двое суток были зафиксировано 5118 и 5189 случаев заболевания коронавирусом.

«Эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется... Мы констатируем чёткую тенденцию к снижению ежесуточной регистрации выявленных случаев», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании президента с членами правительства.

В общей сложности в России диагноз COVID-19 был подтверждён у 897 599 человек. С начала эпидемии в России выздоровели 703 175 пациентов (78,3%), в том числе 6494 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 15 131 пациентов (1,69%). За сутки умерли 130 человек.

В число регионов, где за сутки выявили наибольшее количество новых заболевших, вошли Москва (694), Свердловская область (168), Санкт-Петербург (157), Московская область (154).

Лидером в стране по количеству выявленных случаев остаётся Москва (248 922). Как отметили в Департаменте здравоохранения столицы, среднесуточное число новых случаев COVID-19 за август на 63% меньше, чем в июне. Тогда как за последние две недели среднесуточный темп прироста новых случаев составляет 0,28%.

«Этот показатель Роспотребнадзор считает важнейшим для принятия решений о снятии ограничений в городе. Тот факт, что уже более месяца показатель не превышает единицы, говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в Москве», — говорится в сообщении.

Согласно информации Роспотребнадзора, в России проведено более 31 млн тестов на коронавирус (по этому показателю РФ находится на втором месте в мире). За сутки количество выполненных исследований выросло на 177 тыс. Под медицинским наблюдением в стране остаются 239 тыс. человек.