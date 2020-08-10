«Средства на это в бюджете предусмотрены»: правительство одобрило особый порядок исчисления пенсионного стажа медикам

Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил особый порядок исчисления пенсионного стажа медикам, которые лечат пациентов с коронавирусом. Согласно решению правительства, один день помощи таким больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня. Ранее Владимир Путин поручил кабмину обеспечить финансирование вакцинации от коронавирусной инфекции после регистрации соответствующего препарата. Тем временем в России за сутки зафиксировано 5118 новых случаев COVID-19.

Российское правительство одобрило особый порядок исчисления пенсионного стажа для медработников, борющихся с коронавирусом.

Документ подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Он отметил, что соответствующее решение было принято по поручению президента России Владимира Путина.

Особый порядок исчисления стажа будет введён для медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусом и подозрением на него.

«Один день помощи больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня. И действовать эта норма будет с 1 января до конца сентября текущего года», — рассказал Мишустин.

Премьер указал, что это решение ежегодно позволит досрочно выходить на пенсию примерно 4 тыс. врачей и других медработников.

Мишустин привёл данные, согласно которым на выплату пенсии ежегодно потребуются дополнительные 325 млн рублей. «Такие средства на это в бюджете предусмотрены», — заключил премьер.

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Ранее Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование вакцинации от коронавирусной инфекции после регистрации соответствующего препарата.

В новом списке поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля, указано распоряжение обеспечить «финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне-2020/21».

Отмечается, что в этой связи необходимо предусмотреть «вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации, до 75% лиц из групп риска, а также вакцинацию от новой коронавирусной инфекции после государственной регистрации соответствующих вакцин».

Борьба с коронавирусом также упоминается в ряде других поручений. В частности, Путин распорядился при формировании федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов выделить в приоритетном порядке финансы для обеспечения необходимыми средствами медицинских организаций.

Речь идёт об удовлетворении потребностей медиков в лекарствах, медицинских изделиях и тест-системах, средствах индивидуальной защиты, а также антисептических препаратах, необходимых для профилактики, диагностики и лечения ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции.

Наряду с этим президент распорядился обеспечить контроль за достаточным объёмом производства и поставок на российский рынок отечественными производителями препаратов для лечения острых респираторных вирусных инфекций, в частности COVID-19.

Доклад по выполнению этих распоряжений следует представить главе государства до 1 октября 2020 года, далее отчёты нужно готовить ежемесячно. Ответственным за выполнение этих указаний назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Отметим, что в конце июля Путин провёл совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, в ходе которого подчеркнул важность профилактической работы по борьбе с инфекционными заболеваниями.

«И конечно, необходимо сделать всё, чтобы за счёт профилактических, упреждающих мер постараться избежать повторного введения режима ограничений, тем более масштабных, чтобы школы, детские сады, вузы, предприятия и организации могли работать безопасно, в нормальном, привычном для людей режиме», — сказал тогда президент.

Новые случаи коронавирусной инфекции в РФ

За минувшие сутки в 83 регионах России выявлено 5118 новых случаев заболевания COVID-19. По сообщению оперштаба, у 26,5% новых пациентов не было клинических проявлений инфекции. В предшествующие этому двое суток были зафиксированы 5189 и 5212 случаев заболевания коронавирусом.

В общей сложности в стране выявлено 892 654 случая COVID-19. Активными остаются 180 972 из них.

С начала эпидемии в России вылечился 696 681 пациент (78,05%), в том числе 3259 человек выздоровели за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, в стране за всё время скончался 15 001 пациент (1,68%). За сутки умерли 70 человек.

В число регионов, где за сутки выявили наибольшее количество новых случаев, вошли Москва (694), Свердловская область (179), Санкт-Петербург (157), Московская (153) и Ростовская (128) области.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, ситуация по России демонстрирует «незначительную, но тем не менее положительную динамику» по количеству пациентов, находящихся на стационарном лечении.

«Мы отмечаем, что количество реанимационных больных в последнюю неделю спустилось ниже 3 тыс., которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких», — заявил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, темп прироста новых случаев COVID-19 в России снизился в десятки раз.

«Ежедневный темп прироста заболеваемости сегодня составляет 0,6%, и с 31 марта, с начала ограничительных мероприятий, он снизился почти в 50 раз», — заявила Попова.

Она также привела сведения о доле людей с антителами к коронавирусной инфекции в разных регионах страны. По её словам, продолжается мониторинг серологических исследований на COVID-19, они проведены в 26 субъектах во всех возрастных группах населения.

«И хочу сказать, что наибольшее число серопозитивных в удельном весе от числа обследованных специальной методикой участников этого исследования в Тюменской области (24,5%), Тульской области (27,8%), Санкт-Петербурге (26%) и Республике Татарстан (31,5%)», — сказала она.

По словам главы Роспотребнадзора, наблюдается чёткая зависимость от времени проведения исследования от начала эпидемиологического подъёма в субъекте и максимального числа «поражённых в том или ином субъекте».