Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

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Глава российского Минздрава Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России
  • © РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ

«В целом ситуация по России имеет незначительную, но тем не менее положительную динамику по количеству пациентов, находящихся на стационарном лечении. Мы отмечаем, что количество реанимационных больных в последнюю неделю спустилось ниже 3 тыс., которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких», — заявил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 5118 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 892 654. 

Доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.

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