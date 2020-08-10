Попова рассказала о динамике темпов прироста случаев коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о динамике темпов прироста случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

«Ежедневный темп прироста заболеваемости сегодня составляет 0,6%, и с 31 марта, с начала ограничительных мероприятий, он снизился почти в 50 раз», — заявила Попова.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 5118 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 892 654.

Доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.