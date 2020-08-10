Путин рекомендовал регионам обеспечить бесплатную вакцинацию от гриппа

Российский лидер Владимир Путин дал регионам рекомендации по обеспечению организации диспансеризации и прививочной кампании от гриппа.

Об этом говорится в перечне поручений, сделанных по итогам совещания о готовности системы здравоохранения России к осенне-зимнему эпидемическому сезону 2020—2021 годов, опубликованном на сайте Кремля.

«Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов России обеспечить организацию диспансеризации и прививочной кампании от гриппа для населения бесплатно и без очереди», — говорится в сообщении.

Рекомендуется утвердить соответствующие планы-графики и создать условия для дистанционной записи граждан, а также, в случае необходимости, их доставку к месту проведения диспансеризации и/или вакцинации.

Также Путин поручил кабмину обеспечить «финансирование в полном объёме» профилактических мероприятий острых респираторных инфекций, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения, до 75% лиц из групп риска, а «также вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) после государственной регистрации соответствующих вакцин».

Кроме этого, президент поручил правительству обеспечить сохранение резерва специализированных коек для лечения больных COVID-19, предусмотрев возможность дополнительного развёртывания коек.

Ранее в центре им. Гамалеи рассказали о российской вакцине от коронавируса.

По заявлению Минздрава России, регистрация вакцины состоится 12 августа.

Доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.