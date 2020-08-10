Названы регионы с наибольшей долей людей с антителами к коронавирусу

Больше всего людей с антителами к коронавирусной инфекции зафиксировано в Татарстане, Санкт-Петербурге, Тульской и Тюменской областях. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

По её словам, продолжается мониторинг серологических исследований на COVID-19, проведено исследование в 26 субъектах во всех возрастных группах населения.

«И хочу сказать, что наибольшее число серопозитивных в удельном весе от числа обследованных специальной методикой участников этого исследования в Тюменской области (24,5%), Тульской области (27,8%), Санкт-Петербурге (26%) и Республике Татарстан (31,5%)», — сказала она.

Попова отметила, что наблюдается чёткая зависимость от времени проведения исследования от начала эпидемиологического подъёма в субъекте и максимального числа «поражённых в том или ином субъекте».

В середине июля Попова заявляла, что уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в России составляет около 26%.