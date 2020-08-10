Названы регионы с наибольшей долей людей с антителами к коронавирусу

Короткая ссылка
Больше всего людей с антителами к коронавирусной инфекции зафиксировано в Татарстане, Санкт-Петербурге, Тульской и Тюменской областях. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
Названы регионы с наибольшей долей людей с антителами к коронавирусу
  • РИА Новости

По её словам, продолжается мониторинг серологических исследований на COVID-19, проведено исследование в 26 субъектах во всех возрастных группах населения.

«И хочу сказать, что наибольшее число серопозитивных в удельном весе от числа обследованных специальной методикой участников этого исследования в Тюменской области (24,5%), Тульской области (27,8%), Санкт-Петербурге (26%) и Республике Татарстан (31,5%)», — сказала она.

Попова отметила, что наблюдается чёткая зависимость от времени проведения исследования от начала эпидемиологического подъёма в субъекте и максимального числа «поражённых в том или ином субъекте».

В середине июля Попова заявляла, что уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в России составляет около 26%

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить