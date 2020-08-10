Собянин заявил о стабильной ситуации с коронавирусом в Москве

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о стабильной ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в столице.
Собянин заявил о стабильной ситуации с коронавирусом в Москве
  • РИА Новости

«По Москве ситуация в течение последних двух месяцев стабильная, примерно на одном уровне, с небольшими позитивными трендами. Несмотря на то что мы открыли практически полностью передвижение населения, 91% трафика в Москве восстановлен», — рассказал Собянин.

Соответствующее заявление он сделал на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Ранее Собянин допустил сохранение ограничений в Москве на несколько месяцев.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить