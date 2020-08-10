Собянин заявил о стабильной ситуации с коронавирусом в Москве
- РИА Новости
«По Москве ситуация в течение последних двух месяцев стабильная, примерно на одном уровне, с небольшими позитивными трендами. Несмотря на то что мы открыли практически полностью передвижение населения, 91% трафика в Москве восстановлен», — рассказал Собянин.
Соответствующее заявление он сделал на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Ранее Собянин допустил сохранение ограничений в Москве на несколько месяцев.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.