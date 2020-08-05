Собянин допустил сохранение ограничений в Москве на несколько месяцев

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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что «о защитных мерах не надо забывать».
Собянин допустил сохранение ограничений в Москве на несколько месяцев
  • РИА Новости

«О защитных мерах не надо забывать. И мы напоминаем, что это надо выполнять. Ну представьте себе, когда в поезде метро половина в масках, а половина без, ну вот что вы подумаете? Но я же выполняю требования, а вот мой сосед не выполняет. Ему наплевать на себя и на меня. Так не должно быть. Либо все мы выполняем, либо тогда надо отменять эти ограничения. Мы их не отменяем и считаем, что они необходимы в ближайшие недели, а может быть, и месяцы», — заявил мэр.

Ранее сообщалось, что более 42 тыс. пассажиров московского общественного транспорта получили штрафы за отсутствие средств индивидуальной защиты с начала действия масочно-перчаточного режима.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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