Собянин допустил сохранение ограничений в Москве на несколько месяцев

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что «о защитных мерах не надо забывать».

«О защитных мерах не надо забывать. И мы напоминаем, что это надо выполнять. Ну представьте себе, когда в поезде метро половина в масках, а половина без, ну вот что вы подумаете? Но я же выполняю требования, а вот мой сосед не выполняет. Ему наплевать на себя и на меня. Так не должно быть. Либо все мы выполняем, либо тогда надо отменять эти ограничения. Мы их не отменяем и считаем, что они необходимы в ближайшие недели, а может быть, и месяцы», — заявил мэр.

Ранее сообщалось, что более 42 тыс. пассажиров московского общественного транспорта получили штрафы за отсутствие средств индивидуальной защиты с начала действия масочно-перчаточного режима.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.