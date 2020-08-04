В Москве за отсутствие масок и перчаток оштрафованы более 42 тысяч пассажиров

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Более 42 тыс. пассажиров московского общественного транспорта получили штрафы за отсутствие средств индивидуальной защиты с начала действия масочно-перчаточного режима.
В Москве за отсутствие масок и перчаток оштрафованы более 42 тысяч пассажиров
  • РИА Новости

«С момента ввода масочно-перчаточного режима было оштрафовано более 42 тыс. пассажиров (московского общественного транспорта. — RT)», — сказал заместитель руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Олег Иванов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, рейды проходят выборочно.

В конце июля сообщалось, что в Москве за последнюю неделю число людей, которые носят медицинские маски в общественном транспорте, увеличилось на 10%.

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