В Москве за отсутствие масок и перчаток оштрафованы более 42 тысяч пассажиров

Более 42 тыс. пассажиров московского общественного транспорта получили штрафы за отсутствие средств индивидуальной защиты с начала действия масочно-перчаточного режима.

«С момента ввода масочно-перчаточного режима было оштрафовано более 42 тыс. пассажиров (московского общественного транспорта. — RT)», — сказал заместитель руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Олег Иванов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, рейды проходят выборочно.

В конце июля сообщалось, что в Москве за последнюю неделю число людей, которые носят медицинские маски в общественном транспорте, увеличилось на 10%.