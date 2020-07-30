В Москве отмечен рост числа пассажиров в масках в транспорте

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В Москве за последнюю неделю на 10% увеличилось число людей, которые носят медицинские маски в общественном транспорте. Об этом сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.
В Москве отмечен рост числа пассажиров в масках в транспорте
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

«За последнюю неделю мы усилили информирование о важности ношения средств индивидуальной защиты во всём общественном транспорте. Количество пассажиров в масках в общественном транспорте выросло на 10%», — приводит РИА Новости его слова.

Отмечается, что сотрудники учреждения совместно с московской полицией 30 июля осуществили проверку соблюдения масочного режима в метро и наземном транспорте.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер.

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