В Москве отмечен рост числа пассажиров в масках в транспорте
- АГН «Москва»
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«За последнюю неделю мы усилили информирование о важности ношения средств индивидуальной защиты во всём общественном транспорте. Количество пассажиров в масках в общественном транспорте выросло на 10%», — приводит РИА Новости его слова.
Отмечается, что сотрудники учреждения совместно с московской полицией 30 июля осуществили проверку соблюдения масочного режима в метро и наземном транспорте.
Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер.