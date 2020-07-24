Эксперт призвала пожилых людей соблюдать меры профилактики

Главный врач-гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва призвала пожилых людей продолжать соблюдать меры профилактики на фоне пандемии.

«Я пожилым людям советую — если вы выходите из дома, то соблюдайте все правила, не забывайте того, что вирус никуда не делся. Дистанция два метра по крайней мере, маска, мытьё рук, все эти вещи», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, нужно учитывать необходимость двигательной, социальной и когнитивной активности, адекватного питания, поэтому выходить из дома можно, но со всеми предосторожностями.

«Потому что длительное нахождение без физической активности снижает количество и массу мышечной ткани, а потом уже это приводит к другим последствиям», — пояснила она.

Как добавила Ткачёва, повышается риск падений, переломов и других проблем, которые уже с COVID-19 не связаны.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер.