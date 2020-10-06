Медведчук привился российской вакциной от коронавируса

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным сообщил, что привился российской вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19.

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Хочу сказать, Владимир Владимирович, о том, что я эту вакцину проверил на себе. Отдыхая в Крыму в августе, вакцинировались я, жена Оксана, наш сын Богдан», — сообщил Медведчук.

Он отметил, что «очень хорошо её перенес», и выразил мнение, что «это самое эффективное средство на сегодняшний день в борьбе с коронавирусом».

Отвечая на вопрос Путина, была ли у него температура, Медведчук сообщил, что «не было температуры, никаких осложнений».

«Ни у меня, ни у членов семьи ничего не было. Очень легко перенесли. То есть фактически для физического состояния просто незаметно», — заявил он.

Также в ходе встречи Путин заявил, что Россия могла бы поставить свою вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 на Украину, однако для этого необходим запрос украинских властей.