Медведчук привился российской вакциной от коронавируса
- РИА Новости
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
«Хочу сказать, Владимир Владимирович, о том, что я эту вакцину проверил на себе. Отдыхая в Крыму в августе, вакцинировались я, жена Оксана, наш сын Богдан», — сообщил Медведчук.
Он отметил, что «очень хорошо её перенес», и выразил мнение, что «это самое эффективное средство на сегодняшний день в борьбе с коронавирусом».
Отвечая на вопрос Путина, была ли у него температура, Медведчук сообщил, что «не было температуры, никаких осложнений».
«Ни у меня, ни у членов семьи ничего не было. Очень легко перенесли. То есть фактически для физического состояния просто незаметно», — заявил он.
Также в ходе встречи Путин заявил, что Россия могла бы поставить свою вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 на Украину, однако для этого необходим запрос украинских властей.