Путин проводит встречу с Медведчуком в Кремле

Российский лидер Владимир Путин в Кремле проводит встречу с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, а также спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Как отмечает ТАСС, темой встречи является предложение создать парламентское измерение нормандского формата.

«Мне кажется, это хорошая идея», — подчеркнул президент России.

В конце января Медведчук представил депутатам бундестага план урегулирования ситуации в Донбассе.

На встрече с немецкими парламентариями и представителями дипломатических и деловых кругов Медведчук высказал мнение, что «найти знаменатель, который поможет мирному урегулированию», позволит инициатива межпарламентского диалога в нормандском формате.

В декабре Путин также поддержал идею организовать межпарламентский диалог в нормандском формате.