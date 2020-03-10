Путин проводит встречу с Медведчуком в Кремле
- kremlin.ru
Как отмечает ТАСС, темой встречи является предложение создать парламентское измерение нормандского формата.
«Мне кажется, это хорошая идея», — подчеркнул президент России.
В конце января Медведчук представил депутатам бундестага план урегулирования ситуации в Донбассе.
На встрече с немецкими парламентариями и представителями дипломатических и деловых кругов Медведчук высказал мнение, что «найти знаменатель, который поможет мирному урегулированию», позволит инициатива межпарламентского диалога в нормандском формате.
В декабре Путин также поддержал идею организовать межпарламентский диалог в нормандском формате.