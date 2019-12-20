Путин поддержал идею межпарламентского диалога в нормандском формате

Российский лидер Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в нормандском формате.

«Хорошая идея, я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали», — приводит РИА Новости слова главы государства.

Он отметил, что реакция российских парламентариев «будет только положительной».

Как уточняет агентство, в Санкт-Петербурге проходит встреча вице-премьера России Антона Силуанова с лидером украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

К разговору присоединился Путин, после чего Медведчук рассказал об идее подключить парламенты ФРГ, Франции, России и Украины к соответствующему урегулированию.

На этой же встрече Путин указал, что российская сторона будет стремиться к заключению договора по транзиту газа с Украиной.

В начале декабря в Госдепартаменте рассказали, что идут дискуссии о расширении нормандского формата.

Как указывали в МИД России, Москва негативно относится к идее расширить такой формат.