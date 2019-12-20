Путин поддержал идею межпарламентского диалога в нормандском формате

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в нормандском формате.
Путин поддержал идею межпарламентского диалога в нормандском формате
  • РИА Новости

«Хорошая идея, я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали», — приводит РИА Новости слова главы государства.

Он отметил, что реакция российских парламентариев «будет только положительной».

Как уточняет агентство, в Санкт-Петербурге проходит встреча вице-премьера России Антона Силуанова с лидером украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

К разговору присоединился Путин, после чего Медведчук рассказал об идее подключить парламенты ФРГ, Франции, России и Украины к соответствующему урегулированию.

На этой же встрече Путин указал, что российская сторона будет стремиться к заключению договора по транзиту газа с Украиной. 

В начале декабря в Госдепартаменте рассказали, что идут дискуссии о расширении нормандского формата.

Как указывали в МИД России, Москва негативно относится к идее расширить такой формат

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить