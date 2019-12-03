В Госдепе рассказали о дискуссиях по расширению нормандского формата

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Замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл на слушаниях в сенате заявил, что идут дискуссии о расширении нормандского формата.
В Госдепе рассказали о дискуссиях по расширению нормандского формата
  • РИА Новости

«Идут дискуссии о попытках расширить его», — цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, хоть изначально США и не входят в него, однако они тесно взаимодействуют с Францией и Германией.

Хейл не раскрыл подробности, пообещав предоставлять обновлённую информацию по этому вопросу сенаторам.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о намерении привлечь НАТО к урегулированию конфликта в Донбассе.

Саммит лидеров нормандской четвёрки запланирован на 9 декабря в Париже.

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