В Госдепе рассказали о дискуссиях по расширению нормандского формата

Замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл на слушаниях в сенате заявил, что идут дискуссии о расширении нормандского формата.

«Идут дискуссии о попытках расширить его», — цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, хоть изначально США и не входят в него, однако они тесно взаимодействуют с Францией и Германией.

Хейл не раскрыл подробности, пообещав предоставлять обновлённую информацию по этому вопросу сенаторам.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о намерении привлечь НАТО к урегулированию конфликта в Донбассе.

Саммит лидеров нормандской четвёрки запланирован на 9 декабря в Париже.