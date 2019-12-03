Киев намерен привлечь НАТО к урегулированию в Донбассе для руксита

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Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о намерении Киева привлечь НАТО к урегулированию конфликта в Донбассе. По его мнению, так Украина сможет достичь руксита.
Киев намерен привлечь НАТО к урегулированию в Донбассе для руксита
  • Reuters

«Я даже изобрёл слово — «руксит», оно не имеет отношение к брекситу. Мы хотим, чтобы Россия покинула Украину. Вот чего мы пытаемся достигнуть и посмотрим, поможет ли нам этот саммит. Мы на это надеемся», — сказал он в интервью телеканалу Sky News.

Пристайко дал положительный ответ на вопрос, считает ли Украина стратегическим партнёром США.

Министр заявил, что украинский лидер не принимает участие в саммите НАТО, так как страна не является участником альянса.

«Хочу напомнить, что мы стараемся стать частью НАТО много лет и, несмотря на то что у нас идёт война, мы сохраняем этот курс. И об этом я хочу ещё раз напомнить лидерам альянса», — сказал Пристайко.

19 ноября Пристайко заявил, что украинская сторона готова к диалогу и поиску «разумного компромисса» в ходе саммита в нормандском формате.

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