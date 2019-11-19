МИД Украины заявил о готовности к компромиссу на нормандском саммите

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона готова к диалогу и поиску «разумного компромисса» в ходе саммита в нормандском формате.
МИД Украины заявил о готовности к компромиссу на нормандском саммите
  • Reuters

Об этом он сказал в ходе брифинга.

По его словам, представители Киева едут на встречу лидеров «нормандской четвёрки» с «открытыми идеями, открытым разумом». 

«Готовы принять разумный компромисс и принести домой прогресс, которого так давно жаждут», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе саммита в нормандском формате он планирует обсудить вопрос возвращения Киеву неподконтрольных территорий Донбасса.

Саммит в нормандском формате планируется провести в Париже 9 декабря.

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