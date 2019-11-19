МИД Украины заявил о готовности к компромиссу на нормандском саммите
- Reuters
Об этом он сказал в ходе брифинга.
По его словам, представители Киева едут на встречу лидеров «нормандской четвёрки» с «открытыми идеями, открытым разумом».
«Готовы принять разумный компромисс и принести домой прогресс, которого так давно жаждут», — цитирует его РИА Новости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе саммита в нормандском формате он планирует обсудить вопрос возвращения Киеву неподконтрольных территорий Донбасса.
Саммит в нормандском формате планируется провести в Париже 9 декабря.