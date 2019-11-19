Зеленский планирует обсудить на саммите в Париже возвращение Донбасса

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе встречи лидеров стран нормандского формата в Париже он намерен поднять вопрос возвращения под контроль Киева территорий самопровозглашённых республик Донбасса.
Зеленский планирует обсудить на саммите в Париже возвращение Донбасса
  • © president.gov.ua

По его словам, вопрос прекращения войны в Донбассе возможно решить только дипломатическим способом. По его словам, по итогам саммита в нормандском формате он «хотел бы реальных результатов».

Зеленский добавил, что «необходимо договариваться о возвращении территорий», в том числе «хотя бы о каких-то понятных сроках».

«То есть я хочу говорить про возвращение, деоккупацию Донбасса с какими-то более-менее чёткими сроками. Мы будем об этом говорить, я буду поднимать этот вопрос»,  — сказал он.

Ранее Зеленский заявил о планах обсудить на нормандском саммите конкретные сроки обмена пленными.

Переговоры лидеров России, Украины, ФРГ и Франции запланированы на 9 декабря в Париже.

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