В МИД России прокомментировали идею расширения нормандского формата
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«Мы негативно относимся к этой идее, для нас это не вопрос формата», — цитирует дипломата ТАСС.
По его словам, надо не искать альтернативу, а надо выполнять уже принятые решения.
«Надо идти по двум трекам: по треку безопасности — завершить наконец разведение сил, и по политическому — запустить процесс путём введения в действие формулы Штайнмайера и принятия других решений, которые гарантировали бы неизменность и устойчивость особого статуса», — отметил Грушко.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл на слушаниях в сенате заявил, что идут дискуссии о расширении нормандского формата.
Саммит лидеров «четвёрки» пройдёт 9 декабря в Париже.