Путин допустил поставки на Украину российской вакцины от COVID-19

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Россия могла бы поставить свою вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 на Украину, однако для этого необходим запрос украинских властей, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
Путин допустил поставки на Украину российской вакцины от COVID-19
  • © РФПИ и Центр имени Гамалеи

«Что касается той вакцины, о которой вы сказали, — да, конечно. Ещё раз повторю, почему нет. Если мы с Белоруссией начали эту работу, то можем также работать и с Украиной. Надо со специалистами с Украины заняться реализацией этого плана. Нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности», — сказал Путин.

Как отметил президент, Россия к этой работе готова, «несмотря ни на какие политические сложности».

«Всё-таки это вопрос чисто гуманитарного характера, вопрос здравоохранения, вопрос заботы о людях, которые нам небезразличны, как в России, так и Украине. Мы к этой работе готовы. Но, повторяю ещё раз, это нужно на официальном уровне договориться нам с соответствующими органами власти», — добавил он.

Таким образом Путин ответил на вопрос Медведчука о возможности «попадания» российской вакцины на Украину, чтобы украинские граждане в будущем были защищены от этого заболевания.

2 октября белорусский президент Александр Лукашенко в телефонном разговоре с Путиным выразил благодарность за решение о приоритетной поставке республике вакцины от коронавирусной инфекции.

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