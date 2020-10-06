Путин допустил поставки на Украину российской вакцины от COVID-19

Россия могла бы поставить свою вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 на Украину, однако для этого необходим запрос украинских властей, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

«Что касается той вакцины, о которой вы сказали, — да, конечно. Ещё раз повторю, почему нет. Если мы с Белоруссией начали эту работу, то можем также работать и с Украиной. Надо со специалистами с Украины заняться реализацией этого плана. Нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности», — сказал Путин.

Как отметил президент, Россия к этой работе готова, «несмотря ни на какие политические сложности».

«Всё-таки это вопрос чисто гуманитарного характера, вопрос здравоохранения, вопрос заботы о людях, которые нам небезразличны, как в России, так и Украине. Мы к этой работе готовы. Но, повторяю ещё раз, это нужно на официальном уровне договориться нам с соответствующими органами власти», — добавил он.

Таким образом Путин ответил на вопрос Медведчука о возможности «попадания» российской вакцины на Украину, чтобы украинские граждане в будущем были защищены от этого заболевания.

2 октября белорусский президент Александр Лукашенко в телефонном разговоре с Путиным выразил благодарность за решение о приоритетной поставке республике вакцины от коронавирусной инфекции.