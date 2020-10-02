Лукашенко поблагодарил Путина за приоритетную поставку вакцины Минску

Короткая ссылка
Белорусский президент Александр Лукашенко в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил за решение о приоритетной поставке республике вакцины от коронавирусной инфекции, сообщили в Кремле.
Лукашенко поблагодарил Путина за приоритетную поставку вакцины Минску
  • © Владимир Песня / РИА Новости

«Александр Лукашенко выразил признательность за помощь России в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в первую очередь — за решение о поставках в приоритетном порядке в Белоруссию российской вакцины», — приводит сообщение ТАСС.

В Кремле также сообщили, что в ходе переговоров Путин и Лукашенко обсудили ситуацию, сложившуюся в Белоруссии после выборов, «с учётом продолжающихся попыток вмешательства извне».

Кроме того, особое внимание было уделено обострению нагорнокарабахского конфликта.

Ранее в Минске сообщили о телефонном разговоре Лукашенко и Путина.

14 сентября Путин на встрече с Лукашенко в Сочи подтвердил, что Белоруссия будет первой страной, которая получит российскую вакцину от коронавируса.

15 сентября в Белоруссии стартовали клинические испытания российской вакцины «Спутник V».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить