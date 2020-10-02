Лукашенко поблагодарил Путина за приоритетную поставку вакцины Минску

Белорусский президент Александр Лукашенко в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил за решение о приоритетной поставке республике вакцины от коронавирусной инфекции, сообщили в Кремле.

«Александр Лукашенко выразил признательность за помощь России в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в первую очередь — за решение о поставках в приоритетном порядке в Белоруссию российской вакцины», — приводит сообщение ТАСС.

В Кремле также сообщили, что в ходе переговоров Путин и Лукашенко обсудили ситуацию, сложившуюся в Белоруссии после выборов, «с учётом продолжающихся попыток вмешательства извне».

Кроме того, особое внимание было уделено обострению нагорнокарабахского конфликта.

Ранее в Минске сообщили о телефонном разговоре Лукашенко и Путина.

14 сентября Путин на встрече с Лукашенко в Сочи подтвердил, что Белоруссия будет первой страной, которая получит российскую вакцину от коронавируса.

15 сентября в Белоруссии стартовали клинические испытания российской вакцины «Спутник V».