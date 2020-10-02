Лукашенко поблагодарил Путина за приоритетную поставку вакцины Минску
- © Владимир Песня / РИА Новости
«Александр Лукашенко выразил признательность за помощь России в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в первую очередь — за решение о поставках в приоритетном порядке в Белоруссию российской вакцины», — приводит сообщение ТАСС.
В Кремле также сообщили, что в ходе переговоров Путин и Лукашенко обсудили ситуацию, сложившуюся в Белоруссии после выборов, «с учётом продолжающихся попыток вмешательства извне».
Кроме того, особое внимание было уделено обострению нагорнокарабахского конфликта.
Ранее в Минске сообщили о телефонном разговоре Лукашенко и Путина.
14 сентября Путин на встрече с Лукашенко в Сочи подтвердил, что Белоруссия будет первой страной, которая получит российскую вакцину от коронавируса.
15 сентября в Белоруссии стартовали клинические испытания российской вакцины «Спутник V».