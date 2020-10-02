В Минске сообщили о телефонном разговоре Лукашенко и Путина

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Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого были обсуждены ряд международных проблем, в том числе ситуация в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.
В Минске сообщили о телефонном разговоре Лукашенко и Путина
  • Reuters

Отмечается, что также Лукашенко и Путин обменялись подробной информацией об обстановке в Белоруссии и России. 

Также лидеры подробно обсудили ситуацию с распространением коронавируса и высказали озабоченность в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Кроме того, они уделили внимание анализу прошедших совместных военных учений двух стран «Славянское братство — 2020».

Ранее Лукашенко провёл телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым

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