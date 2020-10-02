В Минске сообщили о телефонном разговоре Лукашенко и Путина
- Reuters
Отмечается, что также Лукашенко и Путин обменялись подробной информацией об обстановке в Белоруссии и России.
Также лидеры подробно обсудили ситуацию с распространением коронавируса и высказали озабоченность в связи с ростом заболеваемости COVID-19.
Кроме того, они уделили внимание анализу прошедших совместных военных учений двух стран «Славянское братство — 2020».
Ранее Лукашенко провёл телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым