В Минске сообщили о телефонном разговоре Лукашенко и Путина

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого были обсуждены ряд международных проблем, в том числе ситуация в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.

Отмечается, что также Лукашенко и Путин обменялись подробной информацией об обстановке в Белоруссии и России.

Также лидеры подробно обсудили ситуацию с распространением коронавируса и высказали озабоченность в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Кроме того, они уделили внимание анализу прошедших совместных военных учений двух стран «Славянское братство — 2020».

Ранее Лукашенко провёл телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым