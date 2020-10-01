Лукашенко провёл телефонные переговоры с Пашиняном и Алиевым
- Reuters
«Главной темой обоих телефонных разговоров стала ситуация в Нагорном Карабахе», — приводит издание сообщение пресс-службы администрации белорусского лидера.
Кроме того, Лукашенко обсудил с Пашиняном и Алиевым двусторонние вопросы и торгово-экономическое сотрудничество.
Накануне президент России Владимир Путин обсудил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию в Нагорном Карабахе.
Глава МИД России Сергей Лавров в телефонных разговорах с коллегами в Армении и Азербайджане Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым призвал к незамедлительному прекращению огня.