Лукашенко провёл телефонные переговоры с Пашиняном и Алиевым

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе, передаёт БЕЛТА.
Лукашенко провёл телефонные переговоры с Пашиняном и Алиевым
  • Reuters

«Главной темой обоих телефонных разговоров стала ситуация в Нагорном Карабахе», — приводит издание сообщение пресс-службы администрации белорусского лидера.

Кроме того, Лукашенко обсудил с Пашиняном и Алиевым двусторонние вопросы и торгово-экономическое сотрудничество.

Накануне президент России Владимир Путин обсудил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию в Нагорном Карабахе.

Глава МИД России Сергей Лавров в телефонных разговорах с коллегами в Армении и Азербайджане Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым призвал к незамедлительному прекращению огня.

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