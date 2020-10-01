Лукашенко провёл телефонные переговоры с Пашиняном и Алиевым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе, передаёт БЕЛТА.

«Главной темой обоих телефонных разговоров стала ситуация в Нагорном Карабахе», — приводит издание сообщение пресс-службы администрации белорусского лидера.

Кроме того, Лукашенко обсудил с Пашиняном и Алиевым двусторонние вопросы и торгово-экономическое сотрудничество.

Накануне президент России Владимир Путин обсудил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию в Нагорном Карабахе.

Глава МИД России Сергей Лавров в телефонных разговорах с коллегами в Армении и Азербайджане Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым призвал к незамедлительному прекращению огня.