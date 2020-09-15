В Белоруссии начались испытания российской вакцины от COVID-19

Клинические испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции стартовали в Белоруссии, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.

«Процедура испытаний начинается с момента знакомства с досье, с момента выбора центров, где они будут проходить. Считайте, что клинические испытания пошли», — приводит его слова БЕЛТА.

Пиневич уточнил, что пока вакцину на добровольцах не применяют.

Ранее Минск и Москва договорились об участии Белоруссии в третьем этапе тестирования российской вакцины «Спутник V».

В ходе встречи в Сочи с белорусским лидером Александром Лукашенко президент России Владимир Путин подтвердил, что Белоруссия будет первой страной, которая получит российскую вакцину от COVID-19.