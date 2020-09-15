В Белоруссии начались испытания российской вакцины от COVID-19
- РИА Новости
«Процедура испытаний начинается с момента знакомства с досье, с момента выбора центров, где они будут проходить. Считайте, что клинические испытания пошли», — приводит его слова БЕЛТА.
Пиневич уточнил, что пока вакцину на добровольцах не применяют.
Ранее Минск и Москва договорились об участии Белоруссии в третьем этапе тестирования российской вакцины «Спутник V».
В ходе встречи в Сочи с белорусским лидером Александром Лукашенко президент России Владимир Путин подтвердил, что Белоруссия будет первой страной, которая получит российскую вакцину от COVID-19.