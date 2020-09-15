В Белоруссии начались испытания российской вакцины от COVID-19

Короткая ссылка
Клинические испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции стартовали в Белоруссии, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.
В Белоруссии начались испытания российской вакцины от COVID-19
  • РИА Новости

«Процедура испытаний начинается с момента знакомства с досье, с момента выбора центров, где они будут проходить. Считайте, что клинические испытания пошли», — приводит его слова БЕЛТА.

Пиневич уточнил, что пока вакцину на добровольцах не применяют.

Ранее Минск и Москва договорились об участии Белоруссии в третьем этапе тестирования российской вакцины «Спутник V».

В ходе встречи в Сочи с белорусским лидером Александром Лукашенко президент России Владимир Путин подтвердил, что Белоруссия будет первой страной, которая получит российскую вакцину от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить