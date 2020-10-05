«Никто решать проблему не намерен»: почему Киев допустил отказ от пенсий через 15 лет

Украинское правительство не скрывает, что нынешние 40—45-летние украинцы на пенсионные начисления «могут не рассчитывать», заявил источник RT в партии «Батькивщина». Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что через 15 лет Украина может прекратить выплачивать пенсии гражданам. Сославшись на демографическую ситуацию, Шмыгаль сказал, что в недалёком будущем на налоги одного работающего украинца нужно будет содержать двух пенсионеров. По мнению экспертов, украинские власти могут прекратить выплачивать пенсии гораздо раньше. А своими словами премьер фактически призывает украинцев «копить деньги на старость» без надежды на государство, считают аналитики.

Украинское правительство не скрывает, что «нынешние 40—45-летние украинцы на пенсию могут не рассчитывать», считает источник RT в партии «Батькивщина».

«Но никто решать эту проблему не намерен. Понятно, что у многих чиновников и депутатов есть деньги на безбедную старость. А что делать людям? После того как они не смогут работать, им умирать без социальной помощи?» — сказал депутат.

В свою очередь, источник RT в партии «Голос» считает, что количество трудоспособного населения уже через три-пять лет сравняется с числом пенсионеров.

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«Люди трудоспособного возраста ищут работу за границей. Многие родители детей средних классов изучают условия их поступления в зарубежные вузы и хотят, чтобы дети переехали в другую страну. На Украине им делать нечего. В больницах приходится платить буквально за всё, детям нужно нанимать репетиторов почти по всем предметам. Нужно ещё фактически содержать родителей-пенсионеров. Что в этой ситуации делает государство? Ничего. Население выживает как может», — констатировал депутат.

Так собеседники RT отреагировали на заявление украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, который ранее допустил, что в ближайшие 15 лет Украина вынуждена будет отказаться от выплат пенсий. Об этом политик заявил во время своего выступления перед студентами Политехнического университета во Львове, соответствующую видеозапись опубликовал кабмин. Сославшись на демографическую ситуацию, Шмыгаль добавил, что в недалёком будущем на налоги одного работающего украинца нужно будет содержать двух людей пенсионного возраста.

«Придётся в два раза увеличить налоги, чтобы можно было содержать пенсионеров. Компании уже не хотят увеличивать налоги. Увеличение в два раза невозможно. Мы не сможем лет через 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика», — заявил Шмыгаль.

Вместе с тем в конце сентября в комитете по вопросам социальной политики Верховной рады сообщили, что в 2021 году расходы госбюджета на финансирование выплаты пенсий и покрытие дефицита средств Пенсионного фонда вырастут до 203,8 млрд грн (более $7 млрд).

На своей странице в Facebook глава профильного комитета Галина Третьякова напомнила, что размеры займов, как и дефицит ПФУ, растут ежегодно уже десять лет подряд.

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По данным Пенсионного фонда Украины, только с января по сентябрь 2020 года ведомство недополучило 16,9 млрд грн (более $596 млн) по единым социальным взносам.

«Поставлены на грань выживания»

Основной причиной роста нынешнего дефицита поступлений в Пенсионный фонд Украины ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Михаил Кривогуз называет кризис, связанный с пандемией, в частности остановку бизнес-процессов и массовые увольнения работников во время карантина.

По данным украинского центра занятости, за восемь месяцев (с января по август) количество увольнений выросло на 154%.

«По факту сейчас на фоне сложной экономической ситуации в стране своим заявлением Шмыгаль призвал украинцев копить деньги на старость, готовиться к тому, что своё будущее им придётся обеспечивать уже самостоятельно», — отметил эксперт в разговоре с RT.

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При этом Кривогуз констатировал, что меры Киева в рамках рекомендаций МВФ не помогли стране «как-то выправить ситуацию».

«Социальная поддержка пенсионеров, да и других слоёв населения, так мизерна, что не может оказать существенного влияния на благосостояние украинцев. А все инструкции МВФ по адресной помощи так и не были эффективно применены, поскольку система статистики Украины после 2014 года потерпела крах и теперь не может учесть всех нуждающихся, выдавая нередко противоречивые данные», — сказал аналитик.

Источник RT в украинском Министерстве социальной политики вынужден был признать, что «пенсионеры практически поставлены на грань выживания».

«Свыше 80% пенсионеров на Украине получают пенсию ниже 4 тыс. грн в месяц ($141), и мы прекрасно понимаем, что выжить на эти деньги практически невозможно. Если пенсионеру не помогают дети, то он просто не в состоянии купить себе, к примеру, мясо, которое в среднем стоит около 150 грн ($5) за кг. Он вынужден питаться крупами и стоять в очереди за дешёвым хлебом. Я уже не говорю о лекарствах, большинство которых просто недоступны для пожилых людей. Проблема в том, что скоро и этих средств не останется, поскольку бюджет не в состоянии покрыть дефицит Пенсионного фонда», — заявил он.

В беседе с RT киевлянка Елена рассказала, что её бабушка, проработавшая более 40 лет на предприятиях страны, получает меньше $130 в месяц.

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«Мне стыдно за наше государство и жаль бабушку. Ей 83 года, она больше 40 лет проработала на заводах и теперь получает 3,5 тыс. грн ($124) в месяц. А ей только на лекарства нужно минимум 2 тыс. грн ($71) в месяц. Вот как выжить в такой ситуации? В этом году пенсию ей «повысили» аж на 20 грн ($0,71). Мне хочется иногда встретиться с премьер-министром и спросить, не стыдно ли ему?» — сказала женщина.

«Социальное государство убито»

Примечательно, что и президент Украины Владимир Зеленский признаёт, что украинцам не стоит ждать пенсий «европейского уровня». Об этом он заявил 17 сентября во время своего визита во Львовскую область, но выразил уверенность, что за несколько лет страна выйдет «на нормальный человеческий уровень социалки».

Однако эксперты, основываясь на текущей ситуации в стране, строят отнюдь не оптимистичные прогнозы.

Политолог и экономист Александр Дудчак считает, что украинские власти могут прекратить выплачивать пенсии раньше чем через 15 лет.

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«Вся политика, которая проводится на Украине, отвечает принципу «каждый сам за себя», как в джунглях. Тот, кто может что-то добыть, этим и живёт. Сейчас уже можно констатировать, что социальное государство на Украине убито и делается всё возможное, чтобы на Украине осталось как можно меньше жителей», — заявил аналитик в комментарии RT.

Как объяснил журналистам действовавший на тот момент министр кабмина Украины Дмитрий Дубилет, основные причины сокращения численности населения в стране — негативное соотношение между рождаемостью и смертностью, а также «отрицательный тренд по миграции»: эмигрируют с Украины больше, чем приезжают назад, — с 2010 года за границей остались около 4 млн украинцев.

По словам Дудчака, «создаётся впечатление, будто в стране проводится сознательная политика депопуляции».

«Низкую рождаемость можно объяснить падением уровня жизни населения, отсюда и массовая миграция за границу», — пояснил эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский

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По словам Дудчака, Киев с 2014 года целенаправленно проводит курс по отказу от социальной поддержки своих граждан.

«Украина всё меньше напоминает государство, которое каким-то образом переживает за судьбу своего населения и работает в его интересах. Украинские власти скорее озабочены положением тех, кто организовал госпереворот в 2014 году и привёл к власти всю эту команду, которая уничтожает Украину и продаёт её», — сказал аналитик.

Однако, по его мнению, отрицательные показатели уровня жизни украинцев, в том числе и людей пенсионного возраста, действующая администрация «будет объяснять не своими просчётами, а тяжёлыми внешнеполитическими условиями, мировым кризисом, COVID-19 или чем-нибудь ещё».

Как отметил Михаил Кривогуз, все эти факторы негативно влияют на уровень одобрения Зеленского и действующей партии среди населения, однако «последней каплей» могут стать провалы в проведении социальной политики администрации президента.

«Мы видим, что популярность партии «Слуга народа» и самого Зеленского довольно сильно упала. И заявления чиновников, подконтрольных президенту, о том, что светлое будущее Украины, которое обещал президент, стране явно не светит, только усилят недоверие к действующей власти», — заключил эксперт.