Украинский министр назвал число эмигрировавших украинцев

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Министр украинского правительства Дмитрий Дубилет рассказал, сколько украинцев выехали из страны с 2010 года и не вернулись.
Украинский министр назвал число эмигрировавших украинцев
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост, который опубликовал в своём Telegram-канале Дубилет.

«С 2010 года за рубежом остались почти 4 млн украинцев. Миграция носит ярко выраженный циклический характер. Постоянный тренд — вверх. Исключение — в 2014 году», — написал он.

Вместе с этим министр добавил, что безвизовый режим с ЕС существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо.

«Я это объясняю тем, что произошло перераспределение — люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере официально) и больше — в Европу», — отметил политик.

Ранее Дубилет сообщил, что, по данным Госслужбы статистики, на проведение переписи населения страны необходимо будет потратить 5 млрд гривен (около $207 млн).

В феврале бывший глава правительства Украины Николай Азаров в беседе с НСН прокомментировал данные о сокращении численности населения страны.

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