Украинский министр назвал стоимость переписи населения

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Министр правительства Украины Дмитрий Дубилет сообщил, что, по данным Госслужбы статистики, на проведение переписи населения страны необходимо будет потратить 5 млрд гривен (около $207 млн).
Украинский министр назвал стоимость переписи населения
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Мне недавно в проекте Госстата принесли данные о бюджете этой переписи, он составляет 5 млрд гривен», — цитирует его «Укринформ».

Дубилет добавил, что «эффективнее и проще» будет провести «так называемую электронную перепись населения».

Также министр предложил заменить перепись населения созданием единого реестра украинцев с помощью объединения шести-семи различных реестров, содержащих базовые данные о жителях страны.

Ранее директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова сообщила о готовящейся переписи населения страны.

В феврале бывший глава правительства Украины Николай Азаров в беседе с НСН прокомментировал данные о сокращении численности населения страны.

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