Украинский министр назвал стоимость переписи населения
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- РИА Новости
«Мне недавно в проекте Госстата принесли данные о бюджете этой переписи, он составляет 5 млрд гривен», — цитирует его «Укринформ».
Дубилет добавил, что «эффективнее и проще» будет провести «так называемую электронную перепись населения».
Также министр предложил заменить перепись населения созданием единого реестра украинцев с помощью объединения шести-семи различных реестров, содержащих базовые данные о жителях страны.
Ранее директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова сообщила о готовящейся переписи населения страны.
В феврале бывший глава правительства Украины Николай Азаров в беседе с НСН прокомментировал данные о сокращении численности населения страны.