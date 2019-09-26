Украинский министр назвал стоимость переписи населения

Министр правительства Украины Дмитрий Дубилет сообщил, что, по данным Госслужбы статистики, на проведение переписи населения страны необходимо будет потратить 5 млрд гривен (около $207 млн).

«Мне недавно в проекте Госстата принесли данные о бюджете этой переписи, он составляет 5 млрд гривен», — цитирует его «Укринформ».

Дубилет добавил, что «эффективнее и проще» будет провести «так называемую электронную перепись населения».

Также министр предложил заменить перепись населения созданием единого реестра украинцев с помощью объединения шести-семи различных реестров, содержащих базовые данные о жителях страны.

Ранее директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова сообщила о готовящейся переписи населения страны.

В феврале бывший глава правительства Украины Николай Азаров в беседе с НСН прокомментировал данные о сокращении численности населения страны.