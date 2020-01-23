На Украине назвали основные причины сокращения населения

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Министр кабмина Украины Дмитрий Дубилет заявил, что основными причинами сокращения численности населения в стране являются миграция и негативное соотношение между рождаемостью и смертностью.
На Украине назвали основные причины сокращения населения
  • Reuters

Об этом сообщает «Громадське».

Отмечается, что Дубилет выделил три самых важных фактора.

«Есть три больших блока: первый — оккупированные территории, второй — отрицательный тренд по миграции, у нас эмигрируют больше, чем приезжают назад. Третий — это, к сожалению, демографический тренд», — сказал министр.

По его словам, второй и третий блоки наиболее важны.

Ранее он заявил, что пробная перепись показала: численность населения Украины составляет 37 млн 289 тыс. человек.

18 декабря 2019 года Дмитрий Дубилет рассказал, сколько украинцев выехали из страны с 2010 года и не вернулись.

По его словам, число оставшихся за рубежом граждан Украины за данный период составило 4 млн.

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