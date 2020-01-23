На Украине подсчитали численность населения страны

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Министр кабмина Украины Дмитрий Дубилет заявил, что пробная перепись показала: численность населения страны составляет 37 млн 289 тыс. человек.
На Украине подсчитали численность населения страны
  • Reuters

«На Украине 37 млн 289 тыс. человек присутствующего населения», — цитирует его «112 Украина».

Отмечается, что это данные по состоянию на 1 декабря 2019 года и они не охватывают неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей.

Отклонения определённой численности наличного населения не превышают 2,86%.

Ранее Дубилет рассказал, сколько украинцев выехали из страны с 2010 года и не вернулись.

В сентябре он также заявил, что, по данным Госслужбы статистики, на проведение переписи населения страны необходимо будет потратить 5 млрд гривен (около $207 млн).

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