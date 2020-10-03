«Полностью потеряла индустриальный потенциал»: почему на Украине назвали страну «сырьевым придатком» Евросоюза

Украина превратилась в «сырьевой придаток» своих европейских соседей, заявил член совета Национального банка Украины Василий Фурман. По его словам, сейчас страна больше всего зарабатывает на экспорте зерна, однако 10 лет назад наибольшую прибыль получала от поставок металла за рубеж. Как отмечают эксперты, аграрный сектор Украины не в состоянии «удержать всю экономику страны на своих плечах». Аналитики также считают, что дальнейшая интеграция с Европейским союзом станет губительной для Киева.

Член совета Национального банка Украины Василий Фурман назвал Украину «сырьевым придатком» Европейского союза. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Украина 24».

По словам Фурмана, Украина больше всего зарабатывает на экспорте зерна, однако 10 лет назад наибольшую выгоду получала от продажи металла за рубеж.

«Это как раз говорит о том, что мы постепенно, к сожалению, превращаемся в аграрную державу», — сообщил член Совета Нацбанка Украины.

«С одной стороны, вроде и хорошо, что мы экспортируем, но давайте посмотрим на структуру украинского экспорта — увы, он сырьевой. Мы в такой степени сырьевой придаток наших европейских соседей», — сказал он.

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Фурман также подчеркнул, что Украине необходима структурная перестройка государства, чтобы из низкотехнологичного и сырьевого оно превратилось в высокотехнологичное.

«Тогда мы действительно будем достигать европейских стандартов в зарплатах, в пенсиях, в здравоохранении, в уровне жизни», — подчеркнул он.

Стоит отметить, что, согласно анализу Нацбанка Украины от 2018 года, в структуре украинского экспорта в Евросоюз преобладают сырьевые товары: зерновые, масличные, металлы и руды.

При этом, если в 2013 году общий объём украинского экспорта составлял $63,3 млрд (до переориентации на Европу), то в 2018 году это значение снизилось до $47,3 млрд. Из этого объёма на Евросоюз пришлось 42,6%.

В то же время объём экспорта Украины за семь месяцев 2020 года (с января по июль) составил $26,6 млрд, что на $2,1 млрд или на 7% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Фуры с украинскими товарами на границы Украины и ЕС

РИА Новости

При этом мировой товарооборот Украины за те же семь месяцев сократился более чем на $6 млрд, а отрицательное сальдо торгового баланса достигло $2,2 млрд. Соответствующие данные опубликованы государственной таможенной службой Украины.

«Не допустит на свой рынок»

Напомним, в России неоднократно предупреждали, что союз с ЕС разрушит экономику Украины и поставит её в зависимое положение. В частности, с подобным тезисом ещё в марте 2014 года выступил президент банка ВТБ Андрей Костин на форуме «СНГ и новые форматы взаимодействия». По его словам, «Брюссель накопил колоссальный опыт отстаивания собственных экономических интересов», и Украина будет вынуждена «подтягивать» свою экономику до европейских стандартов за свой счёт. Россия предостерегала и от введения квот со стороны ЕС на украинский экспорт.

Однако в Киеве не прислушались к российским коллегам, и 16 сентября 2014 года Верховная рада приняла законопроект о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, который в тот же день подписал Петр Порошенко.

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При этом как во время принятия документа, так и после на Украине раздавались голоса с предложениями пересмотреть его.

Одно из последних подобных заявлений озвучил украинский министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко. По словам главы министерства, Киев надеется на достижение договорённости по пересмотру Соглашения об ассоциации с ЕС в 2021 году.

Ранее о необходимости пересмотреть условия Соглашения заявлял и занимавший тогда пост вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко. По его словам, Киев «не устраивают» большинство квот на поставки украинских товаров в Евросоюз, которые были установлены европейскими партнёрами.

Между тем эксперты отмечают, что ЕС пока не намерен увеличивать закупку украинских товаров и не пойдёт на значительные уступки Киеву в этом вопросе.

Как уточнил в беседе с RT директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, на фоне снижения экономических показателей из-за кризиса вследствие пандемии ЕС не пойдёт навстречу Украине.

«Евросоюз при таких условиях точно не допустит украинского производителя на свой рынок и не обеспечит им какие-то более льготные условия», — уверен эксперт.

Бортник также подчеркнул, что в отличие от Украины Брюссель «выиграл от соглашения об ассоциации, навязав на 100% свои условия».

«Евросоюз при заключении этой сделки фактически ни в чём не уступил. И, несмотря на робкие попытки Украины пересмотреть это соглашение, Брюссель продолжит действовать в том же ключе», — считает аналитик.

Похожую точку зрения в беседе с RT высказал и директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. По его словам, Киеву «точно не удастся стратегически изменить соглашение с ЕС в свою пользу».

«Ведь Украина — политически совершенно неравновесный партнёр Европейскому союзу. Выторговывать те или иные поблажки увеличения квот на экспорт украинская сторона, конечно, не перестанет, но это не значит, что ей пойдут навстречу. Тем более еврочиновники прекрасно понимают, что это не в их интересах. Поэтому Брюссель не будет радикально менять уже принятые раннее условия сделки. И это грустная история для Украины», — сказал эксперт.

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Бортник, со своей стороны, также отметил, что преобладание сырьевых поставок в экспорте Украины можно объяснить тем, что «страна полностью потеряла свой индустриальный потенциал».

«В том числе и из-за соглашения об ассоциации с ЕС усиленным путём прошла деиндустриализация Украины: теперь товаров с высокой добавленной стоимостью на территории страны производится всё меньше и практически ничего не экспортируется», — отметил аналитик.

При этом, как уточнил Денис Денисов, до возникновения внутриукраинского конфликта в стране был развит целый горно-металлургический комплекс, сосредоточенный на Донбассе.

«Однако когда началась война на востоке страны, это негативно повлияло на возможности государства экспортировать металл и уголь. Поэтому неудивительно, что в настоящее время продукты питания занимают доминирующую позицию по поставкам за границу. По-видимому, подобные тенденции будут сохраняться в ближайшее десятилетие, ведь как таковых инвестиций в промышленность на Украине уже практически нет. Страна сейчас действительно выступает как придаток ЕС, как обслуживающее государство», — сказал он.

По словам Бортника, теперь ключевая прибыль Украины «концентрируется только в аграрном секторе».

«При этом великой аграрной страной Украина не стала. Да и аграрный сектор сам по себе не может удержать всю экономику страны на своих плечах. Он не способен поддержать социальную систему и обеспечить условия для нормальной жизни населения», — пояснил эксперт.

«Не улучшает ситуацию в стране»

Аналитики прогнозируют, что экономическая ситуация на Украине будет только ухудшаться, а углубление интеграции с ЕС может только усугубить этот процесс.

Как отметил в июле 2019 года глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на своей странице в Twitter, соглашение об ассоциации с ЕС «фактически уничтожило» экономику Украины.

Продовольственный рынок на Украине

Reuters

© Valentyn Ogirenko

«Страна стала нищей. Поэтому о том, что наша экономика сегодня конкурентоспособна или может такой быть, нельзя говорить даже в перспективе 10—15 лет», — написал Медведчук.

Напомним, согласно отчёту МВФ, опубликованному в мае 2019 года, Украина является одной из беднейших стран Европы. По данным же исследования компании Growth from Knowledge, в прошлом году Украина оказалась на последнем месте рейтинга стран по покупательной способности населения среди 42 европейских государств.

По мнению Руслана Бортника, такие тенденции — лишь начало ухудшения экономического положения Украины. Эксперт уверен, что вместо наращивания взаимодействия с ЕС Киеву «следует искать третьи рынки или договариваться о возвращение на рынки СНГ».

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«Однако этого мало. Киеву также необходимо создать баланс между промышленностью и аграрным сектором, только тогда экономика начнёт развиваться в правильном направлении», — считает аналитик.

По мнению Бортника, в нынешних условиях украинские власти не смогут обеспечить этот баланс, и «жизнь в стране будет только ухудшаться».

«Но эти процессы будут происходить постепенно. Какого-то резкого коллапса украинской экономики или полномасштабного кризиса в ближайшей перспективе не будет», — пояснил эксперт.

Денис Денисов, со своей стороны, считает, что «экспорт, ориентированный на сырьё, отнюдь не улучшает ситуацию на Украине».

«При таких условиях страна не может развиваться как полноценное государство, которое могло бы обеспечить достойное будущее для своего населения», — заключил аналитик.