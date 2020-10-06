Путин сообщил о сделавших прививку от COVID-19 из своего окружения

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Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком сообщил, что многие из его окружения сделали прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.
Путин сообщил о сделавших прививку от COVID-19 из своего окружения
  • РИА Новости

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«В моём окружении уже очень много и близких мне людей, близких родственников моих вакцинировались, и сотрудники, кто вокруг меня работает. Речь идёт о десятках людей», — заявил президент.

Он сообщил, что «где-то человек 50».

По его словам, «где-то семь-восемь человек — у них температура поднималась, незначительно, но поднималась, но затем появляются титры, надёжная защита». 

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что сделал прививку от коронавируса себе и своим сотрудникам.

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