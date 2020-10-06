Путин сообщил о сделавших прививку от COVID-19 из своего окружения
- РИА Новости
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
«В моём окружении уже очень много и близких мне людей, близких родственников моих вакцинировались, и сотрудники, кто вокруг меня работает. Речь идёт о десятках людей», — заявил президент.
Он сообщил, что «где-то человек 50».
По его словам, «где-то семь-восемь человек — у них температура поднималась, незначительно, но поднималась, но затем появляются титры, надёжная защита».
Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что сделал прививку от коронавируса себе и своим сотрудникам.