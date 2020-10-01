Гинцбург рассказал, что сделал прививку от COVID-19

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что сделал прививку от коронавируса себе и своим сотрудникам.

Об этом Александр Гинцбург сообщил в беседе с «Российской газетой».

«Я вакцинирован. У меня высокий титр антител. Я полностью защищён и совсем неопасен. Все наши девочки и мальчики, все сотрудники вакцинированы. И уже давно», — поделился Гинцбург.

На вопрос, что кололи себе и сотрудникам, учёный ответил: свою вакцину.

«Кололи после того, как вкололи себе. Когда поняли, что она безопасна. Кололи, чтобы здесь нормально жить и работать, официально проводить нашу вакцину в жизнь. Все же должны ходить на работу. Должны собираться, обсуждать в коллективе полученные результаты, свободно общаться. И не думать, когда ты покашлял или лишнюю порцию мороженого съел и у тебя в горле засвербело, что это у тебя COVID. Чтобы эти совершенно психоненормальные вещи убрать, мы всех провакцинировали. Добровольно. Я ни одному человеку не предлагал вакцинироваться. Но, честно говоря, ни одному и не отказал», — признался Александр Гинцбург.

Он, в частности, заявил, что уверен в безопасности вакцины.

Ранее стало известно, что прививку от COVID-19 сделали глава Минпромторга Денис Мантуров, вице-премьер Марат Хуснуллин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.