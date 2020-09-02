Мантуров сделал прививку от коронавируса
- РИА Новости
«Да», — заявил Мантуров, отвечая на вопрос, испытал ли он на себе вакцину от коронавируса «Спутник V».
По словам министра, после вакцинации он не лежал в больнице, а «был на ногах».
Мантуров добавил, что каждый день звонил директору центра имени Гамалеи Александру Гинцбургу и докладывал о своём состоянии.
«То есть в первый вечер чуть-чуть поднялась температура, на второй день, с учётом того что организм потребляет большое количество глюкозы, чуть-чуть почувствовал затылок», —цитирует его ТАСС.
Министр добавил, что на третий день он «вообще уже ничего не чувствовал».
«Сегодня уже более двух недель прошло, могу сказать, что ничего в организме не поменялось», — уточнил он.
Ранее в Минздраве заявили, что первые поставки вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» в России большими партиями начнутся в сентябре.