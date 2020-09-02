Мантуров сделал прививку от коронавируса

Короткая ссылка
Глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ, что сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.
Мантуров сделал прививку от коронавируса
  • РИА Новости

«Да», — заявил Мантуров, отвечая на вопрос, испытал ли он на себе вакцину от коронавируса «Спутник V».

По словам министра, после вакцинации он не лежал в больнице, а «был на ногах».

Мантуров добавил, что каждый день звонил директору центра имени Гамалеи Александру Гинцбургу и докладывал о своём состоянии.

«То есть в первый вечер чуть-чуть поднялась температура, на второй день, с учётом того что организм потребляет большое количество глюкозы, чуть-чуть почувствовал затылок», —цитирует его ТАСС.

Министр добавил, что на третий день он «вообще уже ничего не чувствовал».

«Сегодня уже более двух недель прошло, могу сказать, что ничего в организме не поменялось», — уточнил он.

Ранее в Минздраве заявили, что первые поставки вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» в России большими партиями начнутся в сентябре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить