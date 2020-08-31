В Минздраве назвали сроки начала поставок вакцины от коронавируса

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RT
Первые поставки вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» в России большими партиями начнутся в сентябре. Об этом, как передаёт ТАСС, журналистам заявил глава Министерства здравоохранения страны Михаил Мурашко.
В Минздраве назвали сроки начала поставок вакцины от коронавируса
  • © Российский фонд прямых инвестиций

«Сейчас параллельно идут наработка производства и пострегистрационное наблюдение. В первую очередь, конечно, будут отгружаться вакцины для медицинских работников и педагогов, это будет абсолютно добровольно. Первые поставки большими партиями начнутся уже в сентябре», — сказал он.

Ранее Мурашко назвал вакцину от коронавируса «достойным оружием» России в борьбе с COVID-19.

Он рассказал о начавшихся поставках вакцины в медицинские учреждения в рамках третьего этапа испытаний. 

Кроме того, министр сообщил, что в России ещё три вакцины от коронавирусной инфекции находятся на стадии регистрации.

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