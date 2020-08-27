В России начались поставки вакцины «Спутник V» в медучреждения

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Россия получила «достойное оружие» в борьбе с COVID-19, создав вакцину, уже начались её поставки в медицинские учреждения в рамках третьего этапа испытаний. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
В России начались поставки вакцины «Спутник V» в медучреждения
  • © РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи

«У нас появилось достойное оружие — это вакцина, и сейчас она уже начинает поступать в гражданский оборот, в том числе на сайте Москвы открыта запись на клинические исследования третьей фазы, почти 40 тыс. человек примут участие», — цитирует ТАСС министра.

По его словам, вакцина начала поступать в медучреждения.

«Сейчас начались уже первые поставки вакцины против коронавирусной инфекции в рамках клинических исследований третьей фазы», — добавил он.

Кроме того, Мурашко рассказал, что в России ещё три вакцины от коронавирусной инфекции находятся на стадии регистрации.

26 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе стартуют пострегистрационные исследования препарата и третья фаза испытаний пройдёт одновременно со вводом в гражданский оборот.

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