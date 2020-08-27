В России ещё три вакцины от COVID-19 находятся на этапе регистрации

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Ещё три вакцины от коронавирусной инфекции находятся на стадии регистрации в России, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
В России ещё три вакцины от COVID-19 находятся на этапе регистрации
  • © RDIF/Handout via Xinhua
  • globallookpress.com

«Сейчас на регистрации находятся ещё три вакцины», — цитирует главу Минздрава РИА Новости.

По его словам, это российские и зарубежные разработки, но производство будет в России.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что вслед за первой вакциной от COVID-19, разработанной центром имени Гамалеи, в сентябре должна появиться ещё одна, над которой работает институт «Вектор» в Новосибирске.

Глава государства не исключил, что два препарата будут конкурировать.

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