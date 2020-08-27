В России ещё три вакцины от COVID-19 находятся на этапе регистрации
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- globallookpress.com
«Сейчас на регистрации находятся ещё три вакцины», — цитирует главу Минздрава РИА Новости.
По его словам, это российские и зарубежные разработки, но производство будет в России.
Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что вслед за первой вакциной от COVID-19, разработанной центром имени Гамалеи, в сентябре должна появиться ещё одна, над которой работает институт «Вектор» в Новосибирске.
Глава государства не исключил, что два препарата будут конкурировать.