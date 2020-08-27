Вторая российская вакцина от коронавируса должна появиться в сентябре

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В России в сентябре должна появиться ещё одна вакцина от коронавируса, заявил российский президент Владимир Путин в интервью «Россия 24».
Вторая российская вакцина от коронавируса должна появиться в сентябре
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  • РИА Новости

«У нас в сентябре должна появиться ещё одна вакцина. Этот препарат, о котором мы сейчас говорим, был предложен, исследован и зарегистрирован институтом имени Гамалеи, а второй препарат будет готов, как мне докладывают, в сентябре», — сказал глава государства.

Над ним работает институт «Вектор» в Новосибирске, отметил Путин.

«Я уверен, что специалисты «Вектора» сделают замечательный препарат, который очень поможет людям», — добавил он.

Российский лидер не исключил, что два препарата — «Спутник V» и новый — будут конкурировать.

20 августа РФПИ анонсировал пострегистрационные исследования вакцины от COVID-19.

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