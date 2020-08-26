Все москвичи могут принять участие в исследованиях вакцины от COVID-19
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Он объявил, что в столице начинаются пострегистрационные исследования препарата.
По его словам, это третья фаза испытаний, она пройдёт одновременно со вводом в гражданский оборот.
«Проведём их на базе городских медицинских учреждений. Оставить заявку на участие в программе может каждый москвич», — написал Собянин.
Принять участие в программе смогут 40 тыс. человек, оставить заявку можно на портале mos.ru.
Ранее Минздрав выдал НИЦ имени Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от COVID-19.