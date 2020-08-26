Все москвичи могут принять участие в исследованиях вакцины от COVID-19

Каждый москвич может принять участие в исследованиях вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Он объявил, что в столице начинаются пострегистрационные исследования препарата.

По его словам, это третья фаза испытаний, она пройдёт одновременно со вводом в гражданский оборот.

«Проведём их на базе городских медицинских учреждений. Оставить заявку на участие в программе может каждый москвич», — написал Собянин.

Принять участие в программе смогут 40 тыс. человек, оставить заявку можно на портале mos.ru.

Ранее Минздрав выдал НИЦ имени Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от COVID-19.