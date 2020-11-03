«Политический коллапс»: сможет ли Зеленский распустить Раду и Конституционный суд

Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможности роспуска Верховной рады, если она не проголосует за досрочную отставку судей Конституционного суда. Ранее Зеленский направил в парламент законопроект о роспуске КС — основанием стало аннулирование судом нескольких антикоррупционных норм. В КС предупреждают, что, если Рада подчинится Зеленскому, Украину ждут «распад и война». Эксперты сомневаются в легитимности действий украинского президента и считают, что подобные шаги похожи на попытку узурпации власти.

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможности роспуска парламента, если депутаты не поддержат инициативу главы государства о смене состава Конституционного суда. Такое заявление Зеленский сделал, отвечая в эфире телеканала ICTV на вопрос экс-министра экономики Тимофея Милованова о том, что будет, если Рада не проголосует за «радикальный» законопроект о роспуске суда.

Глава государства отметил, что страна переживает нестабильность как из-за конфликта в Донбассе, так из-за пандемии коронавируса, а также из-за ситуации в экономике. Зеленский добавил, что хочет, чтобы парламент работал на государство. Однако он может распустить Раду в случае необходимости.

Верховная рада

Reuters

© Ukrainian Presidential Press Service

«Если это будет политический коллапс и реальный политический конфликт и я увижу, что нет поддержки в Верховной раде и прежде всего у «слуг народа», депутаты которой попали в Раду благодаря мне и поддержке общества, ... если мы пойдём вразрез, мы будем выходить из тупика даже таким путём, о котором вы сказали (путем роспуска парламента)», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также заявил, что судьи Конституционного суда должны подать в отставку ради выхода из «конституционного коллапса».

«Тогда у них есть честный и справедливый шанс стать судьёй КС обновленного состава. И это будет справедливо, все это примут, общество будет поддерживать такое решение», — отметил президент.

«Кровавый хаос»

По данным СМИ, накануне Зеленский обратился к фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» с требованием поддержать роспуск КС. Обращение в формате аудиосообщения было отправлено в партийный чат фракции и вскоре было обнародовано в СМИ.

«Странное поведение судей Конституционного суда в считанные часы поставило страну на грань катастрофы. Или страна снова будет втянута в кровавый хаос, или государство снова как система прозрачных правил и договорённостей прекратит своё существование. Или мы наконец станем действительно мощной политической силой и скажем своё слово — «нет». Нет лжи», — отмечалось в опубликованной записи.

Там также утверждалось, что «время уговоров закончилось», и нужно принять «жёсткое решение по Конституционному суду» и отмечалось, что последние решения КС по отмене «фундаментальных» законов — «прямой и быстрый путь к кровопролитию».

Reuters

© Valentyn Ogirenko

27 октября КС удовлетворил представление группы депутатов Рады, обратившихся в суд с просьбой признать неконституционными ряд полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), а также статью об уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов чиновников.

Кроме того, суд признал несоответствующей основному закону страны практику обнародования чиновниками электронных деклараций.

Это решение Конституционного суда вызвало гнев Владимира Зеленского. 29 октября президент внёс в Раду законопроект 4288 «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству», согласно которому прекращаются полномочия нынешнего состава КСУ. При этом по действующему законодательству, Конституционный суд может лишь самораспуститься решением двух третей своего состава.

Зеленский обвинил судебную инстанцию в попытке «узурпации власти», а также предложил отметить решение КС от 27 октября.

Партия Зеленского «Слуга народа» имеет большинство мест в Раде. Однако «слуги» не всегда голосуют единодушно за инициативы своего лидера.

Как рассказал источник RT в офисе украинского президента, пока что законопроект президента не имеет поддержки большинства Рады.

«Окружение Зеленского пока думает, стоит ли вообще выносить законопроект в сессионный зал. Документ критикуют западные партнёры, поэтому идёт обсуждение других вариантов. Всё постоянно меняется — единого решения, что делать, пока не приняли», — заявил источник.

Эксперты отмечают, что украинский лидер своими угрозами наступает на базовый принцип разделения ветвей власти.

«Зеленский должен делить власть с Радой, он не имеет полномочий для разгона парламента лишь по собственной инициативе. У него нет для этого законных оснований, поскольку Украина является парламентско-президентским государством, где Рада имеет большие полномочия», — пояснил в комментарии RT доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.

По мнению эксперта, оказывая давление на депутатов Зеленский рискует утратить поддержку даже в собственной партии.

«Партия «Слуга народа» находится сегодня не в лучшем положении, поскольку проиграла местные выборы. Нельзя исключать, что фракция по этому вопросу расколется», — добавил Межуев.

Похожей точки зрения придерживается глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«С юридической точки зрения у Зеленского нет оснований для роспуска Верховной рады. По вопросу же роспуска КС мнения в Раде разделились», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Отметим, что в 2019 году Владимир Зеленский уже распускал президентским указом Раду. Тогда Конституционный суд подтвердил законность этого решения главы государства, причиной досрочных выборов стало отсутствие коалиции в парламенте.

Однако распустить Раду просто потому, что депутаты не поддержат президентский законопроект, Зеленский не может, считает источник RT в партии «Европейская солидарность».

«Представьте, что Зеленский рискнёт разогнать Раду. Депутаты обратятся с жалобой в Конституционный суд, который, естественно, признает указ президента незаконным. И тогда наступит политический коллапс», — прокомментировал ситуацию собеседник RT.

Смешение ветвей власти

В КС не оставили незамеченной речь главы государства, обращённую к политическим соратникам, с призывом отправить действующий состав суда в отставку. Судья Игорь Слиденко заявил, что если Рада примет президентский законопроект о роспуске КС, Украину ждут «распад и война».

«Если будут попытки силовым путем захватить Конституционный суд, имею в виду здание суда, то это будет означать войну. Есть политические силы, которые ни при каких обстоятельствах не согласятся на такое развитие событий, на узурпацию власти», — заявил судья.

По словам Слиденко, Зеленский призвал депутатов к свержению государственного строя и «наговорил себе на 150 лет тюрьмы».

При этом обвинения в том, что КС посягнул отменой 366-1 статьи УК Украины на государственный строй, судья отверг.

Акция протеста у Конститционного суда Украины, 3 ноября 2020 г.

AFP

© Sergei SUPINSKY

«Чем посягал? Что Конституционный суд отменил 366-1 статью Уголовного кодекса и сказал, что её надо усовершенствовать? Это даже комментировать неудобно», — заявил он.

В своём заключении от 27 октября суд отметил важность борьбы с коррупцией, но пояснил, что и антикоррупционная, и судебная реформы должны проводиться в соответствии с основным законом страны и принципом независимости судебной власти.

Поскольку Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) является органом исполнительной власти, оно не может осуществлять контроль над судебными инстанциями, говорится в постановлении.

Поэтому КС пришел к выводу о неконституционности полномочий НАПК по контролю за судебной ветвью власти. По мнению судей, отслеживать коррупцию в судейской среде должны специальные структуры, созданные в рамках судебной системы.

Кроме того, КС постановил, что уголовная ответственность за предоставление заведомо недостоверных деклараций является «чрезмерным наказанием». Поскольку принцип справедливости и соразмерности наказаний закреплён в Конституции, статья 366-1 УК также была аннулирована решением КС.

Напомним, статья УК Украина 366-1 «Декларирование недостоверной информации» вступила в силу в начале 2015 года. Предоставление недостоверной декларации карается штрафом либо лишением свободы на срок до двух лет.

К примеру, дело по этой статье в 2019 году было возбуждено против Петра Порошенко по инициативе Госбюро расследований Украины.

Щекотливая ситуация

Напомним, что в состав КС входят восемнадцать судей, из них по шесть назначают Рада, президент и съезд судей Украины. Основанием для увольнения судьи КС может быть или неспособность им выполнять свои полномочия по состоянию здоровья, или совершения несовместимых с должностью действий, либо же существенный дисциплинарный проступок и пренебрежение своими обязанностями. Решение об увольнении судьи принимается двумя третями состава КС.

Источник RT в партии «Европейская солидарность» полагает, что Зеленский не знает, как выйти из сложившейся щекотливой ситуации. Дело в том, что отмена КС антикоррупционных норм была негативно воспринята на Западе. Однако те методы, которыми Зеленский пытается восстановить эти законы, шокируют зарубежных партнёров Украины, считает представитель «Европейской солидарности».

«Похоже, что в офисе президента не смогли придумать лучших вариантов выхода из положения, да и партию «Слуга народа» Зеленский уже не контролирует», — отметил он.

По мнению Бориса Межуева, Владимир Зеленский пытается вести себя как единственный лидер, но забывает при этом о том, что Украина — парламентское государство.

«Зеленский не может увольнять судей Конституционного суда или распускать Раду просто потому, что его не устраивает их позиция. Выглядит всё так, словно президент Украины неудачно пытается изобразить из себя Наполеона», — подытожил эксперт.