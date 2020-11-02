«Система слишком ангажирована»: сможет ли Конституционный суд Украины изменить языковую политику Киева

Конституционный суд Украины 3 ноября рассмотрит представление группы депутатов Рады, поданное ещё в июне 2019 года. Жалоба касается так называемого закона о языке, который депутаты сочли противоречащим украинской конституции. Намерение КСУ вернуться к рассмотрению этого дела вызвало резкую реакцию в офисе президента Зеленского — судей обвинили в намерении «разозлить общество». Эксперты отмечают, что заседание инстанции, посвящённое резонансному вопросу, пройдёт на фоне крупного конфликта между КСУ и президентом страны.

На пленарном заседании 3 ноября Конституционный суд Украины продолжит рассмотрение закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Соответствующий анонс был ранее размещён на сайте инстанции.

Дело рассматривается по конституционному представлению группы депутатов Верховной рады. Ходатайство было подано ещё в июне 2019-го, до вступления в силу закона о языке.

Открытое слушание дела проводилось в начале июля текущего года, но вердикт тогда вынесен не был.

Языковая дискриминация

Напомним, закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят Радой в апреле 2019 года, в разгар избирательной кампании. Занимавший в то время пост президента Украины Пётр Порошенко сделал в своей предвыборной агитации акцент на теме вытеснения русского языка и поддержки украинского. Резонансный закон Порошенко подписал незадолго до своего поражения во втором туре выборов.

Напомним, законодательная инициатива предусматривает обязательное использование украинского языка во всех публичных сферах общественной жизни. Кроме того, на государственном языке должны проводиться все культурные мероприятия, выпускаться фильмы и телепередачи. Доля вещания центральных телеканалов на украинском языке должна составлять не менее 90%.

Митинг сторонников наделения украинского языка особым государственным статусом

Reuters

© Gleb Garanich

Группа депутатов Рады обратилась в КС с представлением о признании закона неконституционным. Законодатели отмечают, что документ противоречит сразу нескольким статьям украинской конституции. Так, её 10-я статья гарантирует «свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств», а 11-я статья гласит, что государство должно способствовать консолидации украинской нации в том числе через развитие языковой, культурной и религиозной самобытности нацменьшинств.

Также авторы жалобы обращают внимание на 24-я статью конституции, которая провозглашает равные права для всех граждан. Кроме того, в 22-й статье основного закона говорится о том, что новые законы не могут сужать содержание и объём уже действующих прав и свобод.

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По мнению депутатов, языковой закон прямо противоречит положениям конституции, а также создаёт в стране «атмосферу нетерпимости».

Следует отметить, что проверить спорный документ на соответствие конституции обещал во время своей предвыборной кампании и Владимир Зеленский.

«Законопроект о государственном языке рассматривался во время избирательного цикла, что сделало его заложником политической риторики. Закон был принят без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью», — говорил Зеленский в апреле 2019-го.

Однако, заняв пост президента, политик не только не отменил решений своего предшественника в языковой сфере, но и продолжил его курс. Так, в марте 2020-го Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», который предусматривает дальнейшее урезание преподавания на языках национальных меньшинств.

«Рвать и метать»

Намерение КС рассмотреть вопрос о конституционности закона о языке вызвало резкую реакцию в офисе Зеленского. Советник главы президентского офиса Михаил Подоляк даже обвинил орган в «реакционности» и политизированности.

«Если посмотреть на, скажем так, ближайший календарный план КС, то невооружённым глазом уже будет видна вся их прекрасная задумка. Максимально разозлить общество. Заставит его рвать и метать», — заявил Подоляк, комментируя планы суда рассмотреть жалобу на языковой закон и закон «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Владимир Зеленский

AFP

© CHARLES PLATIAU / POOL

По мнению Подоляка, слушания специально проводятся в закрытом режиме, чтобы «никто не узнал, почему нас вернули лет на 10 назад».

Таким образом, КС намеренно взвинчивает ситуацию, считают в офисе Зеленского. Как заявил Подоляк, суд «явно выступает в интересах одной из сторон».

Как считает экономист и политолог Александр Дудчак, возмущение, с которым в офисе президента Украины отреагировали на планы КС, говорит прежде всего о том, что президент «запутался в собственной риторике».

«Он избирался на одних лозунгах, а сейчас придерживается совершенно других, которые полностью соответствуют курсу предыдущей власти. Зеленский перешёл на те же идеологические рельсы, по которым двигался Порошенко», — подчеркнул Дудчак в разговоре с RT.

По мнению заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина, своим заявлением представитель президентского офиса лишь продемонстрировал незнание законов.

«Единственная обязанность Конституционного суда Украины — проверять, соответствуют ли те или иные законы конституции страны, не более того. И то, что Подоляк назвал обычную работу КС попыткой занять позицию какой-то из «сторон», говорит о его юридической неграмотности. Что же касается того, почему сам Зеленский не стал направлять языковой закон на проверку в КС, то это естественно — после выборов политики часто забывают о своих обещаниях», — пояснил Жарихин в комментарии RT.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, в свою очередь, уверен, что возмущение офиса Зеленского напрямую связано с предыдущими решениями КС.

«Сейчас между исполнительной властью и КС идёт борьба. На самом деле в офисе Зеленского не беспокоятся о языке, их волнует лишь позиция суда по антикоррупционным законам», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Судебный передел

Напомним, рассмотрение депутатского представления проходит на фоне крупного конфликта между ветвями власти на Украине. В конце октября Владимир Зеленский внёс в парламент законопроект 4288, согласно которому прекращаются полномочия нынешнего состава КСУ.

Однако по законам Украины решение о досрочном сложении полномочий судей может быть принято только самим Конституционным судом, причём это должны проголосовать не менее двух третей состава.

Президент обвинил конституционных судей в попытке «узурпировать власть», а также призвал Раду аннулировать решение КС от 27 октября, которым суд отменил ряд полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), а также уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов чиновников. Этот шаг судебной инстанции вызвал бурю возмущения со стороны исполнительной власти. Зеленский также заявил, что «демарш Конституционного суда — это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны».

Председатель КСУ Александр Тупицкий

© Пресс-служба КСУ

Комментируя инициативу Зеленского, председатель КСУ Александр Тупицкий обвинил президента в попытке конституционного переворота.

«Сегодня появляется проект закона, за ночь его склепали, который имеет признаки конституционного переворота на Украине, я это ответственно заявляю», — подчеркнул он.

При этом Зеленскому удалось заручиться поддержкой Европейского парламента. Этот институт выразил обеспокоенность решением Конституционного суда Украины, которое создало «пробел» в антикоррупционной политике Киева. По мнению евродепутатов, аннулированный КС закон был одним из ключевых элементов курса Украины на искоренение коррупции.

Иную позицию заняла Венецианская комиссия Совета Европы, она выразила обеспокоенность планами Зеленского прекратить полномочия судей Конституционного суда. Об этом говорится в письме, которое комиссия направила на имя спикера Рады Дмитрия Разумкова.

«Освобождение от должности судей [Конституционного суда] — грубое нарушение конституции и основополагающего принципа разделения власти. Нарушение конституции — даже во имя якобы благой цели — делает невозможным укрепление конституционного строя и обеспечение уважения к верховенству права, ради чего и ведётся борьба с коррупцией», — подчёркивается в документе.

По мнению экспертов, планы КС рассмотреть вопрос о государственном языке в настоящий момент не связаны с разгоревшимся ранее скандалом. Кроме того, суд вряд ли попытается использовать этот вопрос для оказания какого-то давления на исполнительную ветвь власти, считают аналитики.

«Есть определённая последовательность рассмотрения жалоб, именно поэтому судьи сейчас приступили к проверке данного вопроса. Прогнозы относительно возможного вердикта делать сложно, суд может принять любое решение», — считает Владимир Жарихин.

Здание Конституционного суда Украины

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Александр Дудчак также не готов делать прогнозы относительно возможного вердикта КС.

«Не уверен, что судьи смогут признать закон о языке неконституционным в сложившейся обстановке, когда на них и так оказывается колоссальное давление. Сегодня судебная система на Украине слишком ангажирована, политизирована. И если говорить в целом, то конституции противоречит не только языковой закон, но и принимавшее его правительство, которое пришло к власти после госпереворота 2014 года», — подытожил эксперт.