«Коррупция победила власть»: к чему может привести конфликт Зеленского и Конституционного суда Украины

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и Конституционным судом (КСУ) разворачивается масштабный конфликт. Его причиной стало решение инстанции ограничить полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Это вызвало резкую реакцию в офисе главы государства. Впервые в истории страны в Верховную Раду был внесён законопроект о смене всего судейского состава. Обеспокоенность постановлением КСУ высказали и на Западе, пригрозив приостановкой безвизового режима для украинцев.

На Украине углубляется конфликт между Конституционным судом (КСУ) и офисом президента страны. Выступая 30 октября перед журналистами, председатель судебной инстанции Александр Тупицкий заявил, что окружение главы государства собирается лишить орган автономии, продвигая законопроект о прекращении полномочий действующих судей.

«Цель всего этого — создать нейтральный, послушный, «кнопочный» суд. Нажали на кнопку — вот там дело, идите, рассмотрите, отдыхайте — отпустили кнопку. Нажали кнопку — снова дело. При «кнопочной системе» будет прогнозироваться, что будет рассматривать суд и как рассматривать», — сказал Тупицкий.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду законопроект 4288, согласно которому прекращаются полномочия нынешнего состава КСУ. При этом действующее законодательство республики предусматривает, что решение о досрочном прекращении полномочий судей могут принять только сами членами Конституционного суда, при этом одобрить такой шаг должны не менее двух третей состава.

В своём законопроекте Зеленский обвинил текущий состав КСУ в попытке «узурпации власти». Также в документе предлагается признать «ничтожным» (не имеющим правовых последствий) решение Конституционного суда от 27 октября 2020 года.

Речь идёт о постановлении, в котором инстанция отменила ряд полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), а также уголовную ответственность за недостоверное декларирование доходов чиновников.

Тупицкий, в свою очередь, считает, что президентский законопроект имеет признаки конституционного переворота.

В то же время представитель президента в КСУ, депутат Фёдор Вениславский пояснил в комментарии агентству «Интерфакс-Украина», что инициатива по смене судей вносится главой государством впервые в истории страны и носит вынужденный характер.

Радикальные шаги со стороны Зеленского он объяснил отсутствием на Украине юридических механизмов для прекращения «произвола» КСУ. По словам депутата, члены инстанции постановлением от 27 октября совершили «антиконституционный переворот».

«Инструмент внешнего контроля»

Как пояснил в беседе с RT украинский политолог Александр Семченко, постановление КСУ от 27 октября противоречит требованиям западных партнёров, с которыми ранее согласился Киев. По мнению эксперта, в этом конфликте инстанция стала препятствием на пути «грубейшего вмешательства во внутренние дела Украины».

«Полномочия НАПК, которые отменил Конституционный суд, не позволяют теперь этому органу выполнять функцию инструмента внешнего контроля над украинскими элитами. Этим многие оказались недовольны, но никто не имеет права вмешиваться в автономию КСУ и давать ему указания», — говорит Семченко.

Президент Украины Владимир Зеленский

© Stephanie Lecocq/Pool via REUTERS

28 октября Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) «для определения мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны».

Как сообщается на сайте офиса президента, Зеленский расценил действия КСУ как «сокрушительные удары, которые наносятся достижениям страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции». С точки зрения президента, недопустимо пересматривать принцип «нулевой толерантности» к коррупции.

Также на постановление КСУ негативно отреагировали на Западе. 29 октября послы стран «Большой семёрки» (G7) назвали решение суда «усилиями» по отмене антикоррупционных реформ, проводимых на Украине с 2014 года. Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте группы поддержки послов стран G7 в Киеве под председательством США.

«Послы стран G7 встревожены усилиями, направленными на отмену антикоррупционных реформ, которые произошли после «революции достоинства». Мы поддерживаем украинский народ, который продолжает бороться за воплощение своих надежд на становление процветающей и демократической Украины. Был достигнут столь значительный прогресс, Украине не следует возвращаться в прошлое», — отмечается в сообщении.

Угроза «безвиза»

Обеспокоенность решением КСУ выразили и в Евросоюзе. Украинский посол при ЕС Николай Точицкий в письме, адресованном вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольге Стефанишиной, сообщил, что в Брюсселе рассматривают постановление Конституционного суда как основание для временной приостановки действия безвизового режима.

В письме также сообщается, что решение КСУ вызвало обеспокоенность Европейской службы внешних действий и Еврокомиссии. Выдержки из текста документа опубликовало украинское издание «Европейская правда».

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Как уточняется, в Брюсселе в очередной раз обратили внимание на то, что тема борьбы с коррупцией на Украине является приоритетом в повестке реформ. Ольга Стефанишина в своём комментарии на странице в Facebook заявила, что кабмин Украины не допустит приостановку безвизового режима с Евросоюзом.

«Внутри страны есть силы, заинтересованные в том, чтобы остановить европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины и одновременно лишить украинцев безвиза. Уверяю, им это не удастся!» — написала Стефанишина.

По её словам, обстоятельства, в которых принимались решения Конституционного суда, «вызывают вопросы и возмущение».

«Это ещё один сигнал, что реформа судебной ветви власти, над которой сейчас продолжается работа с Венецианской комиссией, должна быть доведена до логического завершения», — отметила Стефанишина.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина

Facebook

© Olga Stefanishyna

Она сообщила, что правительство страны предпримет меры, «которые сделают невозможным остановку уже начатых реформ, включая те, которые являются основой для нашей европейской и евроатлантической интеграции Украины».

«Напоминаю, что этот курс Украины в ЕС и НАТО является окончательным, бесповоротным и закреплён в Конституции Украины», — написала Стефанишина.

«Коррупции не станет меньше»

Комментируя в разговоре с RT негативную реакцию «Большой семёрки», замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил, что послы стран G7 обеспокоены отсутствием на Украине подвижек в вопросе борьбы с коррупцией.

«На Западе принято закрывать глаза на те коррупционные схемы, которые есть на Украине, но это ситуация с Конституционным судом слишком скандальная», — пояснил эксперт.

Как сообщил источник RT в представительстве Европейского союза на Украине, в ЕС осознают, что украинские власти «готовы отказаться от обязательств, которые они на себя взяли по электронному декларированию доходов».

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«Мы прекрасно понимаем, что очень многие высокопоставленные лица хотят отойти от пути реформ, по которому с трудом продвигается Украина. Поэтому мы внимательно следим за каждым шагом официального Киева. И Европейский союз действительно может приостановить действие безвизового режима в том случае, если доступ к электронным декларациям будет закрыт», — говорит собеседник RT.

В свою очередь, Александр Семченко считает, что западные страны, в частности членов ЕС, совершенно не волнует проблема коррупции как явления, ослабляющего потенциал развития Украины.

«Запад волнует коррупция как инструмент, при помощи которого они смогут держать в руках нити управления украинскими политиками. В то же время уровень правоохранительных, следственных органов, органов прокуратуры на Украине сильно упал за последние шесть лет. После постоянных реформ, суть которых сводится к осуществлению отрицательного отбора, выжили только самые неадекватные сотрудники. Они имеют очень приблизительное представление о законе», — сказал аналитик.

Шаповалов считает, что Конституционный суд Украины «дезавуировал те немногочисленные изменения», которых удалось достичь Киеву, следуя рекомендациям Запада.

«Это означает, что результат борьбы с коррупцией нулевой, а обещанных посадок коррупционеров нет и в помине. Коррупция победила украинскую власть, и для борьбы с ней не предпринимаются даже имитационные меры», — отметил эксперт.

Как напомнил источник RT в офисе президента, электронное декларирование доходов чиновников было одним из условий предоставления Украине безвизового режима.

«Это хорошая инициатива, поскольку недостоверные данные в декларации — повод для возбуждения уголовного дела. Украинские чиновники и депутаты понимают, что скоро придётся отвечать за свои нарушения, и делают всё, чтобы отменить декларирование. Зеленский понимает, что это чревато проблемами. Если безвизовый режим приостановят, то на улицы выйдут сотни тысяч людей. Собственно, возможность беспрепятственно ездить в Европу — это одно из требований «майдана». Поэтому Зеленскому придётся оставить декларации», — прокомментировал ситуацию собеседник RT.

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Источник RT в партии «Европейская солидарность» подчеркнул, что на Украине «президенты меняются, а коррупция остаётся».

«Зеленский стал очередным разочарованием для украинцев, и это хорошо показали результаты местных выборов, которые прошли на прошлых выходных. Зеленский разочаровывает западных партнёров, которые понимают, что слова президента пока не совпадают с его действиями. Поэтому ответ США и Европейского союза будет жёстким. Отмена безвизового режима — и в Киеве начнется новый «майдан». Все зависит от возможности Зеленского быстро вернуться на путь, который ему начертили на Западе», — сказал представитель «Европейской солидарности».

Как отметил Шаповалов, «та коррумпированная политическая система, которая была характерна для Украины последних лет, особенно при Порошенко, воспроизводится сейчас в полной мере».

«Именно коррупция является реальной властью на Украине, а не президент, который фактически стал «хромой уткой», которую выталкивает система и которая терпит одно поражение за другим. И решение Конституционного суда — ещё одно тому доказательство. Ведь за ним, очевидно, стоит большой клановый украинский бизнес, который коррумпирует украинское государство», — сказал аналитик.

И при таком раскладе украинские власти «вместо того, чтобы исправить правоприменительную практику, предпочитают принимать законы, которые попросту не действуют», считает Семченко. Эксперт допустил, что в Верховной раде может появиться очередной законопроект по борьбе с коррупцией, за который в итоге проголосуют.

«Президент его подпишет, он станет частью нормативно-правового поля. Ничего, правда, на деле не изменится — коррупции не станет меньше, но Зеленский сможет вновь рассказывать, как он побеждает коррупционные схемы», — заключил аналитик.