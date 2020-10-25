«Обещания лишены реального содержания»: чего ожидать от местных выборов на Украине

В воскресенье, 25 октября, на Украине стартуют выборы мэров и депутатов местных органов власти. Результаты голосования, которое пройдёт в 24 областях, окажут серьёзное влияние на политическую жизнь страны по причине проведённой ранее децентрализации, считают аналитики. Как отмечают эксперты, кампании в регионах состоятся на фоне падения рейтингов Зеленского и его партии. По мнению политологов, граждане осознали, что нынешняя власть лишь эксплуатирует «банальные популистские лозунги».

На Украине 25 октября стартуют выборы мэров, глав поселений и депутатов органов местного самоуправления. Избирательные участки откроются в 24 областях страны.

Как отмечают политологи, нынешнее голосование из-за принятых ранее мер по децентрализации станет важным событием в политической жизни Украины. Согласно законодательству республики, после выборов в регионах будет оставаться значительно больше налоговых поступлений.

Кроме того, 15 октября Владимир Зеленский подписал указ № 449/2020 о передаче сельхозземель из государственной в коммунальную собственность. Закон позволяет территориальным общинам самостоятельно распоряжаться средствами от землепользования. В общей сложности органы местного самоуправления получат более 2 млн га земли.

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В местных выборах Украины участвуют 194 партии. При этом, если верить соцопросам, шансы на прохождение 5%-ного барьера есть лишь у некоторых из них.

По данным октябрьского исследования социологической группы «Рейтинг», за пропрезидентскую партию «Слуга народа» готовы проголосовать 16,7% респондентов, за «Оппозиционную платформу — За жизнь» (ОПЗЖ) — 13,5%, за «Европейскую солидарность» Петра Порошенко — 13,2%, за «Батькивщину» Юлии Тимошенко — 8,6%.

Созданная в конце мая партия «За майбутне» («За будущее») имеет шансы набрать 7,4% голосов. Лидером этой политсилы является экс-глава «Укрнафты», соратник Игоря Коломойского Игорь Палица.

«Депрессивная ситуация»

Отметим, текущее голосование проходит на фоне значительного снижения популярности Владимира Зеленского и его партии. По данным Киевского международного института социологии (КМИС), рейтинг президента среди всех респондентов в апреле этого года составлял 27,7%, а в сентябре — уже 22,2%. При этом к власти Зеленский пришёл, набрав во втором туре выборов 73,23% голосов.

С прошлого года кратно упала и популярность «Слуги народа», заручившейся по итогам парламентской кампании 2019 года поддержкой 43,16% избирателей. По информации КМИС, в апреле курс пропрезидентской партии поддерживали 18,5% респондентов, в сентябре — 13,1%.

Президент Украины Владимир Зеленский выступает на съезде партии «Слуга народа» в Киеве

РИА Новости

В беседе с RT замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев назвал закономерной отрицательную динамику рейтинга Зеленского и «Слуги народа». По его словам, голосование на президентских и парламентских выборах в поддержку шоумена и его политсилы носило главным образом протестный характер.

«Нет ничего удивительного в том, что рейтинги Зеленского и его партии рухнули после выборов 2019 года. Реальной поддержки и мандата доверия у них никогда не было, а высокие результаты на выборах я объясняю протестным голосованием. Вся риторика Зеленского и его команды основана на пустом популизме. Сейчас, перед местными выборами, многие это окончательно осознали», — отметил Суздальцев.

В интервью RT директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что местные выборы будут тяжёлым испытанием для «Слуги народа» и лично для Зеленского. По его прогнозу, «напрямую президент эти выборы проиграет».

Как считает Погребинский, серьёзной проблемой Зеленского и его партии, помимо отрицательной динамики рейтинга, стало отсутствие среди кандидатов на должности мэров городов популярных среди граждан политиков.

«Правящая президентская партия, по-видимому, нигде не получит самостоятельного большинства. Она будет искать партнёра и с ним договариваться, чтобы составить коалицию в местных советах. Что касается мэров, я не знаю ни одного города, в котором есть хорошие шансы у представителей «Слуги народа», — рассуждает Погребинский.

В преддверии региональных выборов Зеленский совершил деловое турне по стране, посетив Черниговскую, Черновицкую, Ровненскую, Винницкую, Закарпатскую, Херсонскую, Одесскую, Харьковскую, Львовскую, Иваново-Франковскую и другие области.

Рабочие поездки проходили примерно по одному сценарию — президент обещал запустить масштабное строительство дорог, привлечь инвестиции, создать новые рабочие места, повысить уровень жизни и ужесточить наказание для чиновников, переступивших черту закона.

По мнению Андрея Суздальцева, перед выборами Зеленский «пытался эксплуатировать банальные популистские лозунги», рассчитывая, что они позволят поддержать рейтинг «Слуги народа».

«Обещания Зеленского лишены реального содержания. Бюджетных средств на развитие регионов не хватает, а надеяться на финансовую поддержку из-за рубежа не приходится — из-за войны Украина стала чрезвычайно непривлекательной для иностранных инвесторов. В такой депрессивной ситуации просто не могут появиться новые рабочие места и вырасти доходы населения», — констатировал Суздальцев.

«Рейтинг продолжит падать»

По мнению политологов, не самой удачной предвыборной инициативой Зеленского стал анонсированный им 13 октября референдум, который состоится в день выборов.

Президент призвал граждан, пришедших на избирательные участки, ответить на «пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чём спорим с друзьями, родителями или таксистами».

На выборах у граждан спросят о том, стоит ли вводить пожизненное тюремное заключение за коррупцию, необходимо ли создать в Донбассе свободную экономическую зону, нужно ли сократить Верховную раду до 300 народных депутатов (сейчас их 450. — RT), допустимо ли легализовать медицинский каннабис для нужд тяжелобольных.

Владимир Зеленский выступает перед сторонниками во Львове

© Пресс-служба президента Украины

Пятый вопрос касался того, должна ли Украина продвигать на международном уровне соблюдение заключённого в 1994 году Будапештского меморандума, по которому Киев отказался от ядерного оружия в обмен на гарантии территориальной целостности и безопасности со стороны РФ, США и Великобритании.

С точки зрения офиса президента, Будапештский меморандум стал «одним из самых недооценённых документов, созданных в бурных 1990-х годах на руинах СССР». В команде Зеленского настаивают на том, что Россия неоднократно пренебрегала этим документом, а другие государства-гаранты проигнорировали якобы произошедшие нарушения.

Между тем Будапештский меморандум так и не был ратифицирован государствами-участниками. В Москве исходят из того, что Киев добровольно отказался от ядерного оружия, а в Вашингтоне указывают на то, что документ носит преимущественно рекомендательный характер.

«Будапештский меморандум 1994 года так и не стал полноценным документом. Он не был ратифицирован и обязательной юридической силы не имеет», — пояснил Суздальцев.

Как отметил Михаил Погребинский, в настоящее время не очень понятно, как Зеленский будет использовать полученные ответы на практике. По его словам, больше половины украинцев осознают, что запланированный квазиреферендум является лишь предвыборной технологией, направленной на повышение популярности президента и его партии.

Кроме того, большинство украинцев не верят, что Зеленский воплотит в жизнь решения, которые будут приняты по результатам этого опроса, утверждает Погребинский.

«Это не референдум, ведь он никак законодательно не регламентирован. Президент и его команда не понимают, что совершают уголовное преступление, поскольку озвученные Зеленским вопросы так или иначе будут влиять на выбор людей. Я отношусь к этому опросу как к элементу избирательной кампании, которая игнорирует законы и Конституцию», — подчеркнул Погребинский.

Эксперт считает, что легитимность местных выборов на Украине также ставит под сомнение введённый ЦИК страны запрет на голосование в 18 общинах Донецкой и Луганской областей, расположенных на подконтрольной силовикам территории.

Владимир Зеленский на встрече с жителями Луганской области

© Пресс-служба президента Украины

Отмену выборов для примерно 500 тыс. украинцев в ЦИК объяснили доводами военно-гражданских администраций относительно ситуации с безопасностью в прифронтовой зоне. Между тем с 27 июля в Донбассе действует режим всеобъемлющего прекращения огня, который способствовал улучшению гуманитарной обстановки в регионе.

«Все аргументы властей о том, что мы не проводим выборы в Донбассе, потому что там не гарантирована безопасность, — это манипуляция и ложь. Просто президент понимает, что его партия с треском там проиграла бы, а большинство, скорее всего, получила бы ОПЗЖ. Лишение права голоса жителей этого региона незаконно и противоречит Конституции», — говорит Погребинский.

Аналогичной точки зрения придерживается и Андрей Суздальцев. По его словам, в глазах жителей Донбасса Зеленский не оправдал надежд на мирное урегулирование конфликта путём выполнения политической части «Минска-2» и на восстановление нормальных отношений с Россией. Эксперт считает, что в Офисе президента не нашли иного выхода, как просто отнять право голоса у жителей Донбасса.